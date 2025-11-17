Paisas, a llenar el Iván de Bedout este miércoles y jueves, menores hasta 13 años ingresan gratis

Paisas está que se juega, el equipo que dirige Daniel Seoane está listo para iniciar la defensa de su título, este miércoles y jueves en los duelos de la semifinal de la Liga Profesional de Baloncesto en el coliseo Iván de Bedout. Los compromisos que se disputarán a las 8:30 de la noche, en ambas jornadas, tienen una promoción especial, ya que Paisas quiere el acompañamiento de sus hinchas y por ello, todos los menores hasta los 13 años podrán ingresar gratis, acompañados por un adulto que compre la boleta.

De acuerdo con lo informado por los directivos de Paisas, la boletas que se pueden conseguir a través de Fanki.co tienen un valor de $15.000 para la tribuna general, $45.000 para platea sur, $100.000 VIP norte y $170.000 VIP Awoo. Para los duelos de la semifinal se habilitó que los menores, hasta de 13 años, pueden ingresar gratis con un adulto que compre boleta para cualquier localidad.

Hay que recordar que, para la parte final del torneo el quinteto antioqueño trajo de regreso al norteamericano Brandon Weatherspoon, quien fue clave en la campaña anterior cuando Paisas alcanzó el título. El grupo que dirige Daniel Seoane, se medirá a Motilones que ganó la serie de los Play Inn ante Sabios 2-1. En la serie el conjunto de Cimarrones venció 2-0 a Caribbean y se convirtió en semifinalista, por lo que se enfrentará a Toros del Valle en la serie por el paso a la final.

Cifras positivas para los Paisas en la Liga

Paisas terminó la fase regular siendo el equipo más efectivo en el ataque con 1.048 cestas marcadas, 21 puntos, producto de nueve victorias y solo tres derrotas en la Liga. Junto a Toros del Valle fueron los dos primeros equipos de la clasificación con 21 puntos, por ello se clasificaron directamente a la semifinal.

La capacidad ofensiva de Paisas quedó evidente al ser uno de los cuatro quintetos (Toros, Cimarrones y Caribbean) que alcanzó victorias superando los 100 puntos, lo hizo en dos ocasiones en los triunfos 101-70 ante Sabios, y 78-123 contra Motilones. Los antioqueños llegaron a la semifinal con una racha de seis victorias en línea alcanzando 1.048 cestas a favor, sobre 862 permitidas para quedar con una diferencia favorable de 186 canastas.

