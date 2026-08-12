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Medellín habilita 10 puntos para recibir ayudas para afectados por el terremoto: estos son

Alimentos no perecederos, productos de aseo, pañales, colchonetas y mantas hacen parte de los elementos que se pueden entregar. También hay canales habilitados para realizar donaciones económicas.

  • Entre los productos que se están solicitando se encuentran agua, arroz, aceite, pastas, legumbres, alimentos enlatados, harinas, panela, chocolate, avena, leche y productos listos para consumir. FOTO: Julio César Herrera
    Entre los productos que se están solicitando se encuentran agua, arroz, aceite, pastas, legumbres, alimentos enlatados, harinas, panela, chocolate, avena, leche y productos listos para consumir. FOTO: Julio César Herrera
  • Lugares y horarios de donación en Medellín para las personas afectadas por el terremoto. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Lugares y horarios de donación en Medellín para las personas afectadas por el terremoto. FOTO Alcaldía de Medellín.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 10 horas
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Medellín activó una red de diez puntos de acopio para recibir ayudas destinadas a las familias afectadas por el terremoto ocurrido el pasado lunes 10 de agosto. La iniciativa busca reunir alimentos y artículos de primera necesidad que posteriormente serán enviados a las zonas más golpeadas por la emergencia.

La Alcaldía de Medellín articuló esta estrategia con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Ábaco), con el propósito de facilitar la recepción, organización, transporte y distribución de los elementos donados por la ciudadanía.

Lea más: ¿Dónde donar para el Chocó? Centros de acopio y cuentas oficiales para ayudar desde Antioquia y Bogotá

Entre los productos que se están solicitando se encuentran agua, arroz, aceite, pastas, legumbres, alimentos enlatados, harinas, panela, chocolate, avena, leche y productos listos para consumir, además de otros artículos básicos para las familias que enfrentan las consecuencias del sismo.

También se reciben elementos de higiene y atención básica como jabón, champú, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebés y adultos, toallitas húmedas, colchonetas y mantas.

La Administración Distrital aclaró que no se recibirán medicamentos, ropa, productos vencidos ni alimentos perecederos, por lo que pidió a quienes quieran contribuir revisar las condiciones de los productos antes de llevarlos a los lugares habilitados.

Estos son los 10 puntos para entregar donaciones

Las ayudas en especie pueden llevarse a los siguientes sitios de Medellín:

- Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín

- Fundación Saciar

- Parque Biblioteca Belén

- Parque Biblioteca San Javier

- Parque Biblioteca Gabriel García Márquez

- Parque Biblioteca León de Greiff

- Biblioteca Pública El Poblado

- Terminal del Norte, local 9840

- Universidad Eafit, placa cubierta

- Hall de la Alcaldía de Medellín

Lugares y horarios de donación en Medellín para las personas afectadas por el terremoto. FOTO Alcaldía de Medellín.
Lugares y horarios de donación en Medellín para las personas afectadas por el terremoto. FOTO Alcaldía de Medellín.

Desde estos puntos, las ayudas serán organizadas y posteriormente canalizadas hacia las comunidades que requieren asistencia.

Las personas que prefieran realizar un aporte económico cuentan con alternativas diferentes a la entrega de productos.

Entérese: Medellín se une por los afectados del terremoto: hará concierto con más de 25 artistas

Presentes Corporación habilitó un canal de donaciones en su página web mediante la campaña “Colombia se levanta”. También están disponibles los canales de donación de la Cruz Roja Colombiana.

La estrategia busca que los recursos y elementos recolectados lleguen de manera organizada a las poblaciones afectadas por el terremoto, mientras Medellín mantiene activa su respuesta solidaria frente a la emergencia.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde se pueden llevar donaciones en Medellín para las familias afectadas por el terremoto?
Las ayudas se pueden entregar en 10 puntos de acopio habilitados en diferentes sectores de Medellín, entre ellos bancos de alimentos, parques biblioteca, una biblioteca pública, la Terminal del Norte, Eafit y la Alcaldía.
¿Qué alimentos se pueden donar en los diferentes puntos de Medellín?
Se reciben productos de consumo inmediato y de la canasta básica como agua, arroz, aceite, pastas, legumbres, enlatados, harinas, panela, chocolate, avena, leche y alimentos listos para consumir.
¿Qué elementos de aseo se necesitan para donar por la emergencia tras el terremoto?
Se pueden entregar jabón, champú, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebés y adultos y toallitas húmedas.

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