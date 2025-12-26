La historia de las cuatro mansiones que anticiparon la prometida segunda edad dorada de Prado, en Medellín

Después de tres décadas de promesas gaseosas, anuncios y proyectos inconclusos en Prado, el único barrio patrimonial de Medellín, por fin este año detonó su anhelada segunda edad.
Este 2025 quedará como el comienzo de la transformación del icónico barrio con la consolidación y apertura de proyectos de restauración de joyas arquitectónicas: mansiones, casonas y palacetes en vía de desaparición convertidas en hoteles, restaurantes y grandes centros culturales.
A lo largo de este año EL COLOMBIANO siguió en detalle cada paso del renacimiento del barrio. A medida que los muros y techos desvencijados recuperaron su forma y su valor arquitectónico, también surgieron hechos fascinantes ocultos en esas fachadas derruidas, como las historias desconocidas de la misteriosa logia masónica en Antioquia; o detalles inéditos de la construcción de mansiones que se convirtieron en símbolos de enormes imperios económicos.
Pero aunque comenzó a dar frutos este año, la semilla de todo este proceso se sembró en 2020, cuando empresarios, propietarios y funcionarios se sentaron a desenredar la pita de un instrumento que estaba olvidado en el Plan de Ordenamiento Territorial y que era la clave para salvar a Prado de su desaparición.
Después de los días más críticos de pandemia, la Agencia para la Gestión del Paisaje y las Alianzas Público Privadas (o simplemente Agencia APP), se le midió a hacer lo que ninguna entidad quiso hasta ese momento: meterse de cabeza para convertir del papel a la realidad una figura llamada Compensación por Transferencia de Derechos de Construcción.
Para ponerlo en términos simples, esta figura permite que los propietarios de casas patrimoniales en Prado puedan vender su derecho de construcción a algún proyecto en otra zona de la ciudad y acceder a recursos para ejecutar restauraciones manteniendo el valor histórico y arquitectónico de esas casonas. También facilita las alianzas público-privadas en las que nuevos inversores adquieren esas viviendas con el estímulo de poder desarrollar proyectos comerciales basados en la salvaguarda de esos inmuebles.
La Agencia tocó puertas y buscó a los propietarios que ya estaban echados a la pena de tener un inmueble pudriéndose porque por su carácter patrimonial no podían tocarlo. También convocó a quienes en algún momento expresaron su interés en asentarse en Prado al saber de su potencial pero se habían mantenido al margen, justamente, por esos entuertos burocráticos derivados de la declaratoria como bienes de interés cultural.
Pero como el papel aguanta todo, tratar de materializar esa figura del POT fue un verdadero rompecocos. Tardaron tres años en darle forma y echaron a rodar el proyecto con cinco mansiones famosas. Jorge García, uno de los empresarios que le apostó a ser pionero de la segunda edad de oro de Prado, señala que al menos el 20% de sus casas patrimoniales (son unas 60) tienen potencial para ser restauradas bajo esta figura y convertirse en proyectos culturales, de entretenimiento y turísticos.
Insiste en que el proyecto que se ejecuta en Prado es el primer desarrollo organizado en un barrio en Medellín y parte de unos pilares innegociables: la recuperación del tejido comunitario y la preservación del patrimonio, por eso, entre otras cosas, tienen el paso cerrado las discotecas y bares, y está pensado en ser exclusivamente un epicentro de arte y cultura. Es decir, según esto, no será ningún nuevo Provenza ni Lleras.
Elegimos el top de los proyectos que ya sea de manera independiente o a través de esta alianza público privada se convirtieron en realidad este año y lideran lo que será en 2026 la consolidación de esta nueva etapa para el barrio.