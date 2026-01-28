Madre denuncia que luego de un viaje de vacaciones le dieron la custodia de su hijo de 2 años a su presunto agresor

Lo que comenzó como un gesto de buena fe para que un niño de dos años compartiera vacaciones con su padre, se ha convertido en una batalla legal en donde la madre del menor ha denunciado presuntas irregularidades procesales, violencia institucional y abuso de autoridad por parte de una funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La denunciante de este caso es Melissa Rodríguez, una mujer de 29 años, quien el pasado 26 de noviembre de 2025 accedió a que su hijo, Lucca, viajara a la ciudad de Santa Marta bajo el acuerdo de que regresaría el 30 de diciembre para celebrar el fin de año en Medellín.
Sin embargo, Jorge Gonzálezrubio, padre del niño con quien Melissa ya había terminado su relación sentimental por un presunto episodio de agresión física y maltrato sicológico, cambió de forma unilateral el tiquete de regreso para el 20 de enero de 2026, según la denuncia.
Ante la exigencia de Gonzálezrubio de devolver al menor únicamente con una orden judicial, Melissa viajó a Santa Marta el 29 de diciembre con el objetivo de recuperar a su hijo. Con el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia, llegó hasta la portería del conjunto residencial del padre.
En la capital del Magdalena, Melissa vivió lo que describió en conversación con EL COLOMBIANO como la “peor humillación”. Mientras sostenía una maleta y un muñeco de Spider-Man para su hijo, solo se le permitió verlo a través de una videollamada estando a pocos metros de él, ya que el padre se habría negado a permitir el contacto físico.