Luego no diga que no le avisamos: así rota el pico y placa en el Valle de Aburrá desde hoy Esta semana será pedagógica, pero no se confíe, es mejor que se evite un mal rato y el curso al que deberá asistir si sale un mal día.

La Secretaría de Movilidad de Medellín recuerda que en las zonas urbanas del Valle de Aburrá ya no hay vías exentas de la restricción. FOTO JAIME PÉREZ