“Sigue estando entre los 15 más talentosos del mundo”: Landon Donovan sobre James Rodríguez tras llegar a la MLS

La llegada del 10 y capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, al Minnesota United FC ha sacudido la opinión pública de la MLS y el fútbol en general, provocando reacciones de figuras cuya opinión es tomada como una ley en el fútbol estadounidense.
Landon Donovan, referente histórico del balompié norteamericano y quien destacó a nivel internacional, no ocultó su escepticismo inicial ante el arribo del colombiano, calificando el movimiento de una forma contundente antes de conocer los pormenores del acuerdo.