Lo capturaron al año de haber matado a un joven en medio de una riña en Medellín

En la comuna 10 La Candelaria, la Policía capturó a un hombre requerido por orden judicial, quien según las autoridades, hace más de un año cometió el delito de homicidio agravado, más exactamente el 23 de enero de 2025.
De acuerdo con la investigación, el señalado, en medio de un hecho de intolerancia ocurrido ese día en el barrio Manrique La Honda, agredió a con un arma cortopunzante a Heider Barona, un joven de 18 años, quien falleció en el lugar de los hechos producto de la gravedad de las heridas.