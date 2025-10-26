La triste historia del “Core”, el trapito rojo que lleva cuatro meses en la morgue

El hombre que cuida los carros en uno de los parques de la Avenida 70 en Medellín es un holandés. Nació hace 30 o 35 años en un pueblo cerca de Rotterdam que prefiere no decir porque da lo mismo, nadie lo conoce. Rubio, alto, flaco. Llegó a Medellín hace cuatro años, después de la pandemia, cuando tuvo que cerrar un bar que tenía en su país y salió a viajar por Suramérica con amigos. En Medellín se enamoró y se quedó. A veces cuida carros y a veces traduce cosas en internet. El español lo escucha rápido, ágil, pero lo habla lento, torpe. En español dice que se llama Moisés.
Hace cuatro meses tenía un compañero con el que se rotaba los turnos en el parqueadero: uno en el día y otro en la noche, pero ahora está solo porque al “Core” lo mataron. “Uy, eso lo cogieron y le daban patadas contra el piso, así, pum, pum, pum. Fue horrible, horrible”, recuerda Moisés, mientras hace la mímica con la pierna.
La paliza fue el 20 de junio después de la medianoche. En el pequeño parquecito, donde caben poco más o menos que una docena de carros y motos, al lado de una barbería, un consultorio de odontología y un pequeño edificio de ladrillos naranjados, al “Core” lo mataron a las patadas. Pum, pum, pum.
Lo acusaron de robarse o de dejarse robar un carro, una camioneta blanca que horas antes habían dejado parqueada allí. Los que vieron la paliza dicen que eran tres hombres. Moisés intentó salvar al “Core”, pero también le pegaron. Algunas personas que pasaban trataron de separarlos. Llamaron a la Policía, que alcanzó a capturar a dos: Jacobo Castañeda Cano y David Álvarez Soto, de 25 y 29 años, que hoy están libres.
Después de la golpiza, alguien encontró la camioneta a dos o tres cuadras del parqueadero. Las primeras versiones dijeron que el Tránsito se la había llevado, pero no está comprobado. Lo que sí, es que el “Core” no se la robó.