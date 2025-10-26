Identifican al contratista del Metro de Medellín que murió en accidente vial en la Avenida Regional

El Metro de Medellín confirmó el fallecimiento de Juan Valderrama, de 28 años, empleado de la empresa Telval, contratista encargada de las labores de recuperación de la vía férrea, tras un grave accidente de tránsito ocurrido en la Avenida Regional, a la altura del puente de la 4 Sur, en jurisdicción de Bello. El siniestro se produjo en la madrugada del domingo 26 de octubre, en la misma zona donde se adelantan trabajos de mantenimiento sobre la vía del tren. Según reportes preliminares, un vehículo particular, conducido por una persona de 26 años, ingresó intempestivamente al área delimitada de la obra, arrollando a varios trabajadores.

Tres heridos y un trabajador en estado delicado

Además del fallecimiento de Valderrama, tres trabajadores más resultaron heridos, entre ellos Paternina, quien, según se conoció, se encuentra en delicado estado de salud. Una vez se registró el hecho, el Metro solicitó apoyo al 123, que envió una ambulancia al sitio. También hicieron presencia unidades de la Policía Nacional, la Secretaría de Movilidad de Medellín y el supervisor de la empresa Telval, quienes atendieron la emergencia y colaboraron en el traslado de los lesionados.

Lugar del accidente en la Avenida Regional.

En ese orden, la víctima del siniestro fue identificadas como Julián Andrés Valderrama Monzón, de 28 años. El herido de mayor gravedad es Manuel de Jesús Paternina Martínez, mientras que Fabio Nelson Úsuga Giraldo, Juan Esteban Celis Muñetón y Luis Fernando Gutiérrez Salgado también resultaron lesionados. Por su parte, Diego Armando Castañeda Carvajal, de 26 años, era quien conducía el vehículo. La entidad informó que está colaborando con la Secretaría de Movilidad para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del trabajador fallecido y nuestra solidaridad con los heridos y sus compañeros”, señaló el Metro de Medellín en un comunicado.

Declaraciones del secretario (e) de Movilidad, Luis Eduardo Echeverri, sobre el siniestro vial

El secretario (e) de Movilidad de Medellín, Luis Eduardo Echeverri, entregó detalles sobre el siniestro vial ocurrido en la mañana de este domingo en la Avenida Regional, a la altura de los trabajos del Metro, donde un vehículo ingresó a la zona de obras y arrolló a varios trabajadores, dejando una persona muerta y tres más heridas. Echeverri relató que el accidente se originó en una zona donde se adelantan labores de reparación por el socavamiento registrado días atrás. “En ese punto se encontraban varios funcionarios de la obra dentro del área de seguridad y señalización dispuesta para proteger los trabajos”, explicó.

Según el funcionario, una motocicleta perdió el control y chocó contra los trabajadores, causando daños materiales. "El motociclista que provocó esa primera colisión se dio a la fuga del lugar. Los demás trabajadores quedaron evaluando los daños en motos y vehículos cuando ocurrió el segundo incidente", señaló. Echeverri añadió que, en ese momento, un automóvil particular irrumpió en la zona delimitada, arrasando con los elementos de seguridad. "El vehículo se llevó conos, maletines y hasta la cinta de acordonamiento, que quedó pegada en el bumper", detalló.

Vehículo del siniestro.