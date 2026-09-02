Joven de 23 años creó una bicicleta eléctrica de bajo costo para conquistar las lomas de Medellín

En Medellín, donde las pendientes hacen parte del recorrido cotidiano de miles de personas y las condiciones del tránsito obligan a los ciclistas a reaccionar rápidamente, un joven de 23 años decidió convertir un problema de movilidad en una oportunidad para crear. Mateo Bonolly González, estudiante de Ingeniería de Diseño Industrial del ITM, diseñó y fabricó una bicicleta eléctrica urbana de bajo costo, concebida para responder a las exigencias de las vías de la ciudad y del área metropolitana. Lea más: ¿Tiene una patineta o cicla eléctrica? Ojo a las nuevas reglas para circular en Colombia El proyecto comenzó mucho antes de llegar a los salones de clase. A los 19 años, en el garaje de su familia, Mateo empezó a experimentar con diseños y estructuras, impulsado por una mezcla de pasión por las bicicletas y la necesidad de encontrar soluciones prácticas para el transporte urbano. Ahora, cuatro años después, aquella iniciativa se convirtió en un emprendimiento que ya genera cuatro empleos directos y que cuenta con el acompañamiento del Centro de Emprendimiento e Innovación del ITM.

Una bicicleta pensada para las condiciones de Medellín

Para desarrollar el modelo, tomó como referencia las condiciones del corredor de la avenida Las Vegas, específicamente el tramo comprendido entre San Juan y Viva Envigado. A partir de ese recorrido estudió las exigencias mecánicas a las que estaría sometido el vehículo y ajustó las características de su estructura. Uno de los principales retos está en la respuesta de la bicicleta ante los movimientos repentinos que pueden ocurrir durante un recorrido urbano. La combinación entre el estado de las superficies viales, los desniveles y el intenso tráfico puede obligar a los ciclistas a realizar maniobras evasivas de manera brusca. La bicicleta diseñada por Mateo busca responder a esos momentos.

Su cuadro fue concebido para soportar fuerzas de torsión y evitar deformaciones o fallas estructurales cuando se presentan impactos o movimientos fuertes, con el propósito de ofrecer mayor seguridad y estabilidad al usuario. La apuesta, además, está en conseguirlo utilizando la menor cantidad posible de material sin sacrificar resistencia. Esa filosofía combina la formación académica del estudiante con una tradición familiar. Mateo creció rodeado de la experiencia metalúrgica de su abuelo y del vínculo deportivo de su padre, dos influencias que terminaron encontrando un punto de encuentro en su proyecto. “Me motiva profundamente ver que las personas utilicen las bicicletas de manera funcional en su rutina diaria. Emprender, para mí, significa generar un impacto positivo en la calidad de vida de la ciudad, ayudando a los usuarios a optimizar su tiempo y economizar dinero, dos beneficios que la bicicleta integra a la perfección”, afirmó. La intención es que la bicicleta eléctrica no sea vista únicamente como un elemento recreativo, sino como una herramienta de transporte para recorridos cotidianos. En una ciudad donde los tiempos de desplazamiento pueden convertirse en una de las principales dificultades de la vida diaria, la propuesta busca ofrecer una opción que permita reducir gastos y, al mismo tiempo, contribuir a una movilidad con menores impactos sobre el ambiente.

Del garaje familiar a un emprendimiento

Lo que comenzó como un proyecto desarrollado en un espacio de la casa familiar hoy tiene una estructura empresarial con cuatro empleos directos. Mateo busca aumentar progresivamente la producción y llevar el producto a más personas que necesiten alternativas de transporte accesibles. En este proceso, el ITM se ha convertido en un aliado para que la idea avance a la par de la fabricación. El Centro de Emprendimiento e Innovación de la institución acompaña al joven en aspectos como la construcción de la propuesta de valor, la formalización de la empresa, el cumplimiento de la normatividad, las finanzas y las estrategias de mercadeo. Entérese: Cargar carro eléctrico en Colombia será más fácil: nueva regulación simplifica reglas para instalar electrolineras La meta es que el diseño pueda convertirse en un producto con capacidad de llegar al mercado. Andrés Felipe Montoya, docente del Departamento de Diseño del ITM, considera que la iniciativa reúne elementos relacionados con la movilidad sostenible, el diseño industrial y el desarrollo económico local. “La iniciativa de Mateo impacta positivamente frentes clave como la movilidad sostenible y el desarrollo urbano. Desde la mecánica y el diseño de producto, se trata de una solución enfocada en la fabricación eficiente y de bajo costo. Como institución, contamos con programas dirigidos a resolver problemáticas del entorno y disponemos de mecanismos internos para escalar este tipo de ideas hacia el sector comercial”, señaló. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: