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Video | El golazo de media chilena de Dayro Moreno que lo acerca a los 400 goles; véalo aquí

Dayro Moreno anotó el gol de la victoria en el partido entre Fortaleza y Once Caldas que ganó el “Blanco Blanco” por 2-1.

  • Dayro Moreno está a 16 goles de los 400. FOTOS: X Once Caldas y captura de vídeo
    Dayro Moreno está a 16 goles de los 400. FOTOS: X Once Caldas y captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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A dos semanas de cumplir 41 años, Dayro Mauricio Moreno Galindo sigue anotando goles de alta factura en el fútbol profesional colombiano. Esta vez, el oriundo de Chicoral, Tolima, le dio el triunfo al Once Caldas contra Fortaleza en un partido que se le complicaba al “Blanco Blanco”. Al minuto 82 de partido, cuando el compromiso iba 1-1, apareció el goleador para conectar de media chilena un centro de Juan David Cuesta. Este fue el tercer gol de Dayro en el semestre y el número 386 de su carrera.

Hay que destacar que el delantero no tuvo problema alguno en aceptar su nuevo rol, el cual lo ubica normalmente en el banquillo, siendo un líder en el vestuario y aportando cuando ingresa, tal como pasó en el estadio Metropolitano de Techo ante los “Amix”.

En este duelo de la octava jornada de la Liga Betplay 2026-2, el Fortaleza de Diego Arias se puso adelante con gol de Sebastián Navarro al 27’. A los 41 minutos, el delantero titular de Once Caldas en este inicio de campaña, Jefry Zapata, empató para los de Manizales. Al 68’ ingresó Dayro Moreno, quien en menos de 20 minutos en cancha le dio el triunfo al Caldas.

La gran figura de la noche para los de Hernán Darío Herrera no fue ni Zapata ni Moreno, fue Juan David Cuesta, quien sonó para salir al fútbol del exterior en la pasada ventana de pases. “Rescato la entrega del grupo, no bajamos los brazos y, gloria a Dios, se pudo remontar”, mencionó el lateral.

Contra Boyacá Chicó será el próximo reto de Once Caldas, partido que está programado para las 2:00 p.m. en Tunja. Los cafeteros marchan octavos del torneo con 9 puntos en 6 partidos.

A 16 de los 400

Con 386 goles, Dayro Moreno se ubica como el máximo goleador colombiano de la historia. Está a 16 tantos de su obsesión: las 400 dianas. Por el momento, lleva un buen inicio de torneo con un promedio de 0,5 goles por partido. De mantener este ritmo anotador, estaría alcanzando esa cifra a finales de año o inicios de 2027.

Lea también: Millonarios se quedó sin técnico: Fabián Bustos fue destituido a horas del clásico ante Santa Fe; ¿quién dirigirá al azul?

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¿Cuántos goles lleva Dayro Moreno en su carrera profesional?
Dayro Moreno suma 386 goles en su carrera profesional, de acuerdo con la noticia, y es el máximo goleador colombiano de la historia.
¿Cómo fue el gol de Dayro Moreno contra Fortaleza?
Moreno marcó al minuto 82 mediante una media chilena, tras recibir un centro de Juan Manuel Cuesta. El gol significó el 2-1 definitivo para Once Caldas.
¿Dayro Moreno es titular en Once Caldas en el segundo semestre de 2026?
No habitualmente. La noticia explica que el delantero ha aceptado un nuevo rol, en el que normalmente comienza los partidos en el banquillo y aporta como líder del vestuario y cuando entra al campo.

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