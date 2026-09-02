Secuestro en Anorí terminó en tragedia: cuatro fueron liberados, tres aparecieron muertos y una joven sigue desaparecida

Lo que antes se reportó como un secuestro de cuatro personas en zona rural de Anorí, ahora dio un giro y se convirtió en un escenario mucho más grave. En realidad, fueron ocho las personas que habrían sido retenidas en este municipio del Nordeste antioqueño.

La situación se conoció públicamente a finales de agosto, cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó sobre la retención de cuatro personas y pidió reforzar la presencia de la Fuerza Pública en la zona.

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En las horas siguientes, uno de los retenidos, el líder comunal Jeiber Alonso Restrepo, fue liberado. Después, el Ejército confirmó la liberación de otros tres jóvenes gracias a un operativo que incluyó sobrevuelos y el ingreso de tropas de la Brigada 14, con apoyo de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 y de la Fuerza Aeroespacial.

Sin embargo, el balance más reciente cambió por completo la dimensión del caso: otros tres integrantes del grupo fueron asesinados y una mujer permanece desaparecida.

Según los reportes posteriores, las ocho personas fueron retenidas en Charcón de Liberia y, de acuerdo con la información conocida por las autoridades, habrían sido llevadas por integrantes del Clan del Golfo hacia el Bajo Cauca.