Fintech paisa que prometió acabar el ‘gota a gota’ se quebró con deudas por $40.000 millones

Una innovadora empresa que prometía revolucionar el mercado financiero colombiano y acabar con los “gota a gota” es ahora la protagonista de un escándalo que tiene con los nervios crispados a varios inversionistas antioqueños que estarían en riesgo de perder hasta $40.000 millones. El caso, por el que la Superintendencia de Sociedades ya abrió una investigación, lo encarna una firma identificada como Juancho Te Presta, que apareció en 2018 como la pionera de un modelo de negocios que prometía jugosos rendimientos. La compañía no solo se destacaba por ser una de las puntas de lanza del sector de las fintech en la capital antioqueña, sino por estar liderada por un exciclista profesional convertido en uno de los expertos de cabecera de ese mercado: Juan Esteban Saldarriaga. Le puede interesar: Cada día cierra una empresa en Colombia: en 2025 se liquidaron 368, la mayor cifra en 4 años Con sus oficinas ubicadas en el edificio de la Dian en El Poblado, enfrente del Club Campestre de Medellín, la compañía logró otorgar más de 35.000 créditos antes de entrar en una crisis financiera que ahora la tiene en proceso de liquidación judicial. Pese a que el descalabro ya había comenzado a ventilarse públicamente a mediados del año pasado –luego de que se filtraran a la prensa denuncias de presuntos malos manejos– hace pocas semanas el caso escaló cuando la Supersociedades abrió formalmente un proceso y formuló cargos en contra de las cabezas de la firma. Dentro de los puntos que son objeto de investigación por parte de esa autoridad están desde incongruencias en actas, movidas con millonarias deudas que despiertan suspicacias y un entramado societario en el que el principal líder de la empresa aparece simultáneamente moviendo los hilos de otras compañías, que a su vez aparecen asociadas a deudas y pagos que han salido a flote durante el proceso de liquidación.

Si bien todas estas investigaciones están en curso y la Supersociedades aún no toma una decisión, la polémica apenas parece estar calentando motores, en medio de un proceso en el que esa entidad deberá determinar si el negocio se quebró por los embates de un mercado difícil o por actos de mala fe que habrían dejado a más de uno sin dinero.

Una firma pionera

El comienzo de la historia de Juancho Te Presta se remonta a mediados de 2018, cuando un exciclista, identificado como Juan Esteban Saldarriaga, lideró la fundación de esa compañía y esta fue matriculada ante la Cámara de Comercio de Medellín. Pese a que Saldarriaga ya había ganado reconocimiento en su juventud, destacándose como ciclista, en el mundo de las finanzas comenzó a ser reconocido como uno de los empresarios pioneros del fintech, un naciente sector que agrupa a las empresas que se valen de las tecnologías de punta –como apps, inteligencia artificial, blockchain, entre otras– para ofrecer servicios financieros más rápidos y accesibles en comparación con la banca tradicional. Lea también: El exciclista paisa que le sacó una vacuna al “gota a gota” Saldarriaga comenzó a amasar su reputación liderando empresas como RapiCredit y siendo un divulgador de temas financieros, llegando incluso a publicar columnas de opinión en diarios económicos de circulación nacional y a ser un experto reconocido. Fue precisamente esa experiencia la que lo catapultó a liderar su propia compañía, que bautizó como Juancho Te Presta. Además del prestigio de Saldarriaga, que incluso llegó a ser parte de la junta directiva de Colombia Fintech –la agremiación más importante de ese sector–, Juancho Te Presta tuvo una agresiva expansión que coincidió con la pandemia y que atrajo a decenas de inversionistas con la promesa de recibir jugosas ganancias. Tal como todavía aparece en la página web de la empresa, a diferencia de un banco tradicional, Juancho Te Presta se especializaba en otorgar créditos pequeños, de entre $1 y $5 millones, exigiendo solamente a sus beneficiarios demostrar ingresos mensuales superiores a $1,5 millones, no estar reportados en centrales de riesgo y tramitar depósitos de garantía en vez de tener que buscarse un codeudor. Para los deudores, la compañía también resultaba atractiva, prometiendo responder a las solicitudes de crédito en menos de diez minutos y desembolsar el dinero en menos de 24 horas.

En el mercado financiero la apuesta fue tan innovadora que fue vista por muchos como el fin de los “gota a gota” clandestinos que abundan en los barrios de Medellín. A cambio, los inversionistas se deslumbraban con la promesa de tener millonarios rendimientos gracias a un negocio que cobraba intereses significativamente más altos que los de un crédito tradicional. A pesar de esa bonanza, la empresa comenzó a arrojar cifras rojas por lo menos desde 2022, cuando los balances ya daban cuenta de pérdidas netas de $1.962 millones, tal como se desprende de un dictamen de revisoría fiscal entregado a los accionistas y firmado el 15 de marzo de 2023. Tal como el mismo Saldarriaga anunció públicamente, la empresa intentó negociar créditos internacionales con firmas como Almavest, hasta por 10 millones de dólares, buscando así equilibrar sus operaciones sin dejar de crecer. Sin embargo, dicha operación terminó desmoronándose y la empresa prestamista comenzó a asfixiarse en sus propias deudas. A finales de 2024, Juancho Te Presta entró en proceso de reorganización ya con tensiones internas que comenzaban a salir de sus oficinas. Los primeros señalamientos de grueso calibre por parte de inversionistas fueron destapados por el diario La República y la Unidad Investigativa de El Tiempo, quienes recogieron testimonios de afectados que veían con suspicacia el manejo de la organización y hasta instaban a la Fiscalía a que investigara a los administradores por delitos como captación masiva de dineros, administración desleal y abuso de confianza.

“La publicación de denuncias presuntas y no corroboradas puede causar un daño grave e irreparable a la reputación de personas, al empleo de trabajadores y a la estabilidad de una empresa que está bajo supervisión legal. Atribuir conductas delictivas de forma anticipada o sin decisiones judiciales firmes puede constituir una afectación a la honra y al buen nombre, con consecuencias no solo para quien lo afirma, sino también para la casa editorial que lo publica”, advirtió entonces Saldarriaga al ser interrogado sobre esos señalamientos, en declaraciones entregadas al periódico El Tiempo.

Supersociedades investiga

Sin embargo, lo que hasta mediados de 2025 parecían señalamientos sueltos, se volvieron cargos que ahora investiga la Supersociedades y que quedaron plasmados en una resolución de 50 páginas. La primera presunta irregularidad advertida por ese ente sería un supuesto conflicto de interés del que es señalado Juan Esteban Saldarriaga, quien según documentos que reposan en el expediente del caso habría avalado una movida con una firma en liquidación de la que él mismo era representante legal y que hacía negocios con Juancho Te Presta. Según se lee en la resolución, en agosto de 2022 se habría realizado un contrato de compraventa de acciones de una empresa identificada como Santerra Investment S.A.S. a Juancho Te Presta, por un valor de $1.757 millones. Lea además: WOM Chile acusa a su homónima colombiana de usar la marca de forma indebida No obstante, la Supersociedades alertó que Saldarriaga aparecía al mismo tiempo en los documentos de Santerra Investment como su “gerente vitalicio”. De igual forma, en dichos papeles, aparecía que se había aprobado la disolución de esa firma desde el 21 de septiembre de 2018. “Los citados administradores al celebrar la promesa de compraventa de acciones que nos ocupa incurrieron en un eventual conflicto de intereses derivado de la doble condición del señor Juan Esteban Saldarriaga Londoño como administrador de Santerra Investment S.A.S. y de Juancho Te Presta S.A.S. No obra evidencia en el expediente de que se hubiera solicitado autorización previa al máximo órgano social de Juancho Te Presta S.A.S. ni de que se hubiese brindado a este órgano social la información relevante”, planteó la Supersociedades en su resolución, en la que también se advierte como una presunta irregularidad que una empresa en proceso de liquidación hiciera negocios de ese tipo sin que se encendieran alarmas. De esa misma sociedad identificada como Santerra se deriva otra situación reseñada por la Supersociedades, asociada a lo que serían dos versiones de una misma acta en la que aparecerían datos distintos de una millonaria deuda. En la resolución de la Superintendencia se lee que en medio del proceso de reorganización, dicha autoridad recibió un acta de una asamblea de accionistas de Santerra en la que esa compañía le adjudicaba a Saldarriaga una acreencia de $1.757 millones que supuestamente tenía Juancho Te Presta con Santerra. No obstante, en otra acta casi idéntica que reposa en los archivos de la Cámara de Comercio de Medellín, no aparecía Saldarriaga con acreencias a favor en Santerra, sino con una deuda con esa sociedad de $1.113 millones. Más allá de hacer conjeturas, la Supersociedades advirtió que una inconsistencia de ese calibre podría constituir una irregularidad.