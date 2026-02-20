Video | Habitantes de San Antonio de Prado intentaron agredir a presunto abusador y la Policía intervino

La comunidad del barrio Pradito, en el corregimiento de San Antonio de Prado, aún está consternada por lo que presuntamente sucedió en este sector del sur del Valle de Aburrá, donde, al parecer, un hombre habría abusado sexualmente de una menor de 14 años de edad.

El hecho, denunciado por la familia de quien sería la víctima, se divulgó rápidamente entre los vecinos de esa zona; muchos de ellos no se quedaron de brazos cruzados y decidieron tomar justicia por mano propia.

Fue ahí cuando, en la noche del pasado miércoles 18 de febrero, un grupo de personas enardecidas fue hasta la que sería la casa del presunto responsable del abuso. A través de un video que se viralizó en redes sociales, se puede apreciar cómo empiezan a gritar y lanzar objetos hacia dicha vivienda; a los segundos llega otro hombre, a quien, según lo grabado, también le hacen algunas reclamaciones.