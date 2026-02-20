x

Video | Habitantes de San Antonio de Prado intentaron agredir a presunto abusador y la Policía intervino

El hombre fue sacado del barrio bajo custodia de las autoridades. Conozca más detalles.

  La comunidad, furiosa por lo que presuntamente sucedió, fue hasta la que sería la casa del presunto abusador. Captura de video de redes sociales.
    La comunidad, furiosa por lo que presuntamente sucedió, fue hasta la que sería la casa del presunto abusador. Captura de video de redes sociales.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 3 horas
bookmark

La comunidad del barrio Pradito, en el corregimiento de San Antonio de Prado, aún está consternada por lo que presuntamente sucedió en este sector del sur del Valle de Aburrá, donde, al parecer, un hombre habría abusado sexualmente de una menor de 14 años de edad.

Lea más: Pelea entre estudiantes de un colegio de Bello, Antioquia, acabó con un muerto

El hecho, denunciado por la familia de quien sería la víctima, se divulgó rápidamente entre los vecinos de esa zona; muchos de ellos no se quedaron de brazos cruzados y decidieron tomar justicia por mano propia.

Fue ahí cuando, en la noche del pasado miércoles 18 de febrero, un grupo de personas enardecidas fue hasta la que sería la casa del presunto responsable del abuso. A través de un video que se viralizó en redes sociales, se puede apreciar cómo empiezan a gritar y lanzar objetos hacia dicha vivienda; a los segundos llega otro hombre, a quien, según lo grabado, también le hacen algunas reclamaciones.

Minutos después, y de acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la Policía llegó al lugar de los hechos y se llevó al señalado por la comunidad como medida de protección, dado que las intenciones de los presentes eran lesionarlo.

“Con motivo de este caso, hemos desplegado nuestra Seccional de Protección, el Grupo de Infancia y Adolescencia, para adelantar esta investigación y evitar que se vayan a cometer estos delitos relacionados con actos sexuales abusivos, acceso carnal violento, y las injurias por vías de hecho”, detalló el Brigadier General Henry Bello, Comandante de la Policía Metropolitana.

Entérese: Capturaron a una mujer de 69 años en Medellín por guardar drogas en su casa

Ante la intención de la comunidad de tomar justicia por mano propia, Bello dijo que “lo que hace la Policía Nacional es proteger, de acuerdo al trabajo de anticipación y prevención que adelantamos, y se evita que la persona sea agredida y que se tomen vías de hecho por algunos ciudadanos”.

Entre tanto, el proceso investigativo avanza para determinar la ocurrencia o no del crimen; de acuerdo con las autoridades, a este hombre no se le ha interpuesto ninguna denuncia. Otra de las versiones preliminares indicaba que el presunto victimario es un pastor de una comunidad evangélica, información que fue desmentida por la Policía.

