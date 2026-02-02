Bandas habrían intentado asesinar a paciente psiquiátrico que provocó incendio en Andalucía, Medellín

El incendio de cuatro viviendas en el barrio Andalucía, en el nororiente de Medellín, podría haber acabado en el asesinato del presunto responsable, luego de que integrantes de las estructuras criminales de la zona tuvieran la intención de tomar justicia por mano propia. Sin embargo, la pronta intervención de los vecinos y las autoridades lo impidieron y esta persona se encuentra en un hospital psiquiátrico.
Todo ocurrió pasadas las 9:00 de la mañana del pasado domingo en la calle 107 con la carrera 49A, en este barrio de la comuna 2 (Santa Cruz), cuando en medio de una aparente afectación por su problema psiquiátrico, esta persona habría intentado prenderle fuego a la propiedad, pensando que la misma se encontraba desocupada.