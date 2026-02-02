x

Bandas habrían intentado asesinar a paciente psiquiátrico que provocó incendio en Andalucía, Medellín

La pronta intervención de los vecinos y las autoridades habría impedido que esta persona fuera atacada, luego de ser señalada de provocar el incendio de una edificación de tres pisos. Su madre relató lo que hubo detrás de esta emergencia.

  • Cuatro viviendas quedaron completamente destruidas por cuenta del incendio que habría provocado un paciente psiquiátrico en el barrio Andalucía, de Medellín. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    Cuatro viviendas quedaron completamente destruidas por cuenta del incendio que habría provocado un paciente psiquiátrico en el barrio Andalucía, de Medellín. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
bookmark

El incendio de cuatro viviendas en el barrio Andalucía, en el nororiente de Medellín, podría haber acabado en el asesinato del presunto responsable, luego de que integrantes de las estructuras criminales de la zona tuvieran la intención de tomar justicia por mano propia. Sin embargo, la pronta intervención de los vecinos y las autoridades lo impidieron y esta persona se encuentra en un hospital psiquiátrico.

Todo ocurrió pasadas las 9:00 de la mañana del pasado domingo en la calle 107 con la carrera 49A, en este barrio de la comuna 2 (Santa Cruz), cuando en medio de una aparente afectación por su problema psiquiátrico, esta persona habría intentado prenderle fuego a la propiedad, pensando que la misma se encontraba desocupada.

María Elena Román, madre del señalado de provocar el incendio, relató, sobre lo sucedido horas antes de esta conflagración, que “no quiso el medicamento, no quería desayuno y decía que se quería morir. Luego se alteró, tumbó cosas y dijo que sabía cómo desquitarse. Salí a pedir ayuda y cuando regresé vi que estaba incendiando la casa”.

Luego de que la edificación y las propiedades vecinas estuvieran en llamas, de inmediato las estructuras criminales quisieron tomar partido tras lo ocurrido, pero la pronta intervención de los familiares del señalado provocador de este hecho y las autoridades impidieron que esto ocurriera, haciéndolo salir del barrio antes de que se produjera cualquier ataque en su contra.

Entérese: Se incendió un apartamento en Belén (Medellín) con tres gatos y un perro en su interior

“Al saber lo que pretendían hacer los ‘muchachos’ del barrio, de que lo querían matar, le ayudaron a volarse de una para evitar que lo agredieran porque había quemado otras casas”, conoció EL COLOMBIANO sobre esta situación.

En esta parte de la ciudad hay preponderancia criminal del grupo delincuencial Los Triana, quienes se encargan del manejo de todas las rentas criminales. De hecho, a pocos metros del sitio del incendio funciona una plaza de vicio.

Ante esta situación, este hombre, de 31 años, fue detenido por la Policía y trasladado al Hospital Mental, de Bello, debido a su dictamen psiquiátrico de esquizofrenia, originado en gran parte por el consumo excesivo de estupefacientes, según lo señalaron sus familiares.

El saldo del incendio: Familias damnificadas y pérdida de enseres

Este incendio provocó que Román pidiera apoyo de las autoridades y de la comunidad en general, puesto que por este incendio perdió la mayoría de sus pertenencias y le tocó hacerse cargo de la hija del hombre señalado de esta conflagración.

Otra de las afectadas por este incendio, María Joana Jaramillo, indicó que si bien perdió todas sus pertenencias, lograron salvar intacta una fotografía de su madre, quien había fallecido hace tres años. En medio de la tristeza por lo ocurrido, esta mujer destacó que “eso es lo único que tenemos de ella”.

Le puede interesar: Los Bomberos de un municipio del Oriente antioqueño suspendieron la atención de emergencias, ¿qué pasó?

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál es el estado de salud del hombre que inició el fuego?
El implicado padece esquizofrenia, cuadro agravado por el consumo de estupefacientes. Actualmente se encuentra internado en el Hospital Mental de Antioquia (Bello) recibiendo atención especializada y bajo vigilancia de las autoridades.
¿Cómo ayudar a los damnificados del incendio en el barrio Andalucía?
Las familias afectadas, lideradas por María Elena Román, han perdido todas sus pertenencias. Se solicita a la comunidad apoyo con enseres y elementos básicos a través de los canales de atención ciudadana de la Alcaldía de Medellín y el Dagrd.

Actividades ilegales
Bandas delincuenciales
Salud
Red hospitalaria
Bandas Criminales
Emergencias
Incendios
Salud mental
Hospital Mental de Antioquia
Medellín
Comuna 2
