Estudiantes de colegios públicos en Medellín comenzaron clases: así pueden ser beneficiarios del transporte escolar gratuito

Casi 300.000 estudiantes de instituciones educativas oficiales en Medellín volvieron esta semana a clases después de unas largas vacaciones que se extendieron unos días más de lo habitual. Entre esa población escolar, la ciudad experimentó el regreso de más de 11.000 estudiantes que por diversas razones habían desaparecido del sistema, y después de las estrategias de búsqueda activa retomarán su proceso escolar.
Precisamente, pensando en que no solo con la matrícula se garantiza la permanencia de los estudiantes, sino que es necesario que el Distrito les brinde algunas garantías que reduzcan su vulnerabilidad socioeconómica, la Secretaría de Educación anunció que fortaleció el programa de movilidad escolar que incluye la prestación del servicio de transporte para estudiantes que cumplan con el perfil para ser beneficiario.