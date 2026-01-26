Estudiantes de colegios públicos en Medellín comenzaron clases: así pueden ser beneficiarios del transporte escolar gratuito

Precisamente, pensando en que no solo con la matrícula se garantiza la permanencia de los estudiantes, sino que es necesario que el Distrito les brinde algunas garantías que reduzcan su vulnerabilidad socioeconómica, la Secretaría de Educación anunció que fortaleció el programa de movilidad escolar que incluye la prestación del servicio de transporte para estudiantes que cumplan con el perfil para ser beneficiario.

Casi 300.000 estudiantes de instituciones educativas oficiales en Medellín volvieron esta semana a clases después de unas largas vacaciones que se extendieron unos días más de lo habitual. Entre esa población escolar, la ciudad experimentó el regreso de más de 11.000 estudiantes que por diversas razones habían desaparecido del sistema, y después de las estrategias de búsqueda activa retomarán su proceso escolar.

"Lo más importante para la Alcaldía de Medellín es beneficiario a las niñas, niños y jóvenes de la ciudad a través de estrategias de permanencia escolar, como lo es el transporte. La educación en el centro, así hemos podido beneficiar a estos estudiantes para que continúen con sus trayectorias escolares" , indicó la subsecretaria de Planeación Educativa, Mónica Marcela Giraldo.

A través de este programa, según asegura la Administración Distrital, se beneficiaron 10.821 estudiantes de 50 instituciones oficiales durante 2025, quienes accedieron al servicio contratado, tanto en zonas urbanas como rurales.

Entre los requisitos para postularse al beneficio están: ser residente del Distrito de Medellín, estar matriculado en una institución educativa del Distrito de Medellín de carácter oficial con su debido registro en el SIMAT, residir en viviendas estrato 1, 2 o 3, vivir a más de 1 kilómetro de distancia de la institución educativa. Como parte del proceso, el rector de la institución, luego de evaluar la necesidad en casos concretos, podrá autorizar si el alumno que vive a menos distancia debe ser beneficiario del servicio de transporte.

La edad no es parámetro para la inclusión en el beneficio de transporte escolar contratado para los estudiantes; es la necesidad del servicio, la persona y la familia las que en cada caso arrojan la inclusión o no del alumno, previa constatación de estar matriculado en la institución educativa. No obstante, sí se otorga prioridad a los mayores de 5 años y menores de 14 por la fragilidad que presentan estas edades.

También se deben cumplir estas condiciones: que no exista oferta educativa con disponibilidad de cupos para el grado que el estudiante esté cursando o aspirar cursar en un rango menor de 12.5 cuadras o 1.5 kilómetros al lugar de residencia; solo en zonas rurales y donde no existe la prestación del servicio de transporte público en un área cercana a su residencia o colegio, se atenderá a los jóvenes hasta los 18 años.

El beneficio se tramita directamente en las instituciones educativas que tienen activada dicha modalidad; ellos son los encargados de priorizar y enviar los respectivos listados y novedades a la Secretaría de Educación, por lo que los cupos se deben tramitar en cada una de las instituciones.

A la estrategia se sumó el beneficio del perfil Estudiante Municipio, dispuesto por el Metro de Medellín mediante el acuerdo metropolitano vigente. Gracias a esta tarifa diferencial, según la Alcaldía, 5.960 estudiantes de 178 instituciones educativas oficiales accedieron a un esquema de movilidad más económico, que se convirtió en un alivio directo para las economías familiares y un impulso a la continuidad educativa.

Para recibir este beneficio se exige que estudiante de educación básica media y superior en pregrado, resida en los municipios del Valle de Aburrá y en las localidades adyacentes a la jurisdicción metropolitana. Debe encontrarse matriculado en una institución educativa pública o privada de uno de los municipios del Valle de Aburrá; residir en vivienda de estratos 1, 2 y 3; tener una edad de entre 10 y hasta 28 años de edad, en el momento de la inscripción, o se demuestre que el estudiante tenga capacidades diferentes.

Además, la Secretaría de Educación de Medellín estableció como requisito que el estudiante requiera transporte público para trasladarse a más de mil metros, o sea más de 12.5 cuadras, entre su residencia y su lugar de estudio.