Urgente: 80 bomberos combaten incendio de grandes proporciones en una bodega de Itagüí

Los organismos de socorro atienden durante el mediodía de este lunes un incendio de grandes proporciones que se desató en el municipio de Itagüí.

Hacia la 1:00 de la tarde, desde diferentes sitios del sur del Valle de Aburrá comenzó a divisarse una gigantesca columna de humo que puso en máxima alerta a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, la conflagración se desató en unas bodegas ubicadas en los predios de la antigua fábrica de Coltejer.

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El subteniente Henry Muñoz, comandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, dijo que el control del incendio ha tardado más de lo habitual debido a que en el lugar había almacenamiento de piso a techo, y materiales como cartón, plástico, llantas hacen que el fuego se expanda aún más.

“En este momento no hay lesionados. Hay nueve máquinas extintoras, dos carrotanques, un vehículo plataforma, tres vehículos logísticos, dos ambulancias y ochenta bomberos. También, debido a la gran columna de humo, los habitantes de los pisos superiores de dos unidades residenciales aledañas, Índigo y Oliva, tuvieron que ser evacuados”, precisó.