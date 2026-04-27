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Estos son los argumentos del alcalde Federico Gutiérrez para tumbar el nombramiento de Quintero como Supersalud

Con la acción se busca suspender de inmediato la llegada del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a ese ente nacional.

  • Federico Gutiérrez recordó el estado calamitoso en que quedó la salud de Medellín en el periodo de su antecesor, Daniel Quintero. FOTOS: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
    Federico Gutiérrez recordó el estado calamitoso en que quedó la salud de Medellín en el periodo de su antecesor, Daniel Quintero. FOTOS: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 2 horas
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó ante el Consejo de Estado una demanda con la que busca tumbar el nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud.

La acción, con la que se pide una medida cautelar que suspenda de inmediato la designación, fue radicada formalmente durante la mañana de este lunes 27 de abril ante la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Además del alcalde, el recurso fue apoyado y firmado por los principales directivos de la red hospitalaria pública de Medellín: el director del Hospital General, Juan David Arteaga Flórez; la gerente de Metrosalud, Adriana Velásquez Arango; y la directora ejecutiva del Hospital Infantil Concejo de Medellín, Olga Cecilia Mejía Jaramillo.

En contexto: Pese a sus líos con la justicia, Petro firmó el decreto que nombra a Daniel Quintero como superintendente de Salud

Según planteó el Distrito en el recurso, este fue formulado con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema de salud de la ciudad, argumentando que Quintero no cumpliría siquiera con los requisitos que exige ese cargo.

Experiencia y estudios insuficientes: los argumentos de la demanda de nulidad contra Daniel Quintero

En primer lugar, la acción recordó que el manual de funciones del puesto de superintendente exige a quien lo ocupe conocimientos de riesgos en salud, gerencia pública, gestión integral de proyectos, políticas públicas en salud y un conocimiento profundo del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Resaltando que durante su carrera política Quintero ha sido funcionario solamente de entidades como Innpulsa, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) y alcalde de Medellín, se planteó que las funciones de esos cargos para nada estarían relacionadas con la experticia que demanda dirigir la Superintendencia Nacional de Salud.

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Asimismo, la Alcaldía señaló que en su formación académica Quintero registra un pregrado en Ingeniería Electrónica y una especialización en Finanzas.

Los demandantes señalaron que, en un organismo técnico como la Superintendencia, se requiere una trayectoria profesional ligada intrínsecamente al sector de la salud, de tal forma que la vigilancia al sistema pueda realizarse de forma rigurosa.

Por esta razón argumentaron que la ausencia de dicho perfil no solamente desnaturalizaría la esencia técnica con la que fue pensado el cargo, sino que comprometería la estabilidad jurídica y operativa de ese ente.

“Con base en lo anterior, se concluye que el señor Daniel Quintero Calle no reúne las calidades y requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, por cuanto no cumple con los presupuestos de formación académica y experiencia profesional relacionada para ser Superintendente Nacional de Salud”, se planteó.

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En la argumentación de esa presunta inhabilidad, se señaló también que, aun si se valiera el cargo de alcalde de Medellín como experiencia válida, los requisitos no serían suficientes.

Sobre este tema, Gutiérrez argumentó que la naturaleza del cargo de alcalde, pese a tener el rol de primera autoridad policial y tener incidencia en el manejo de los hospitales de la ciudad, no sería suficiente, dado que ese rol se trata más de administración general y de coordinación interinstitucional, que de una vigilancia técnica como la que hace una superintendencia.

Asimismo, se planteó que, incluso si se tienen en cuenta los meses que Quintero estuvo en ese despacho, contados desde el 1 de enero de 2020 hasta su renuncia el 1 de octubre de 2023, la experiencia sumaría 46 meses, muy lejos de los 84 meses de experiencia que requiere el cargo de superintendente.

“Incluso si se admitiera la aplicación de las equivalencias previstas en el ordenamiento jurídico para el nivel directivo, el tiempo acumulado, incluyendo la compensación por títulos de posgrado, también resultaría insuficiente para satisfacer el requisito legal”, argumentó.

Dentro de las pretensiones que aparecen formuladas en la demanda se destaca inicialmente declarar la nulidad del Decreto 0433 del 23 de abril de 2026, la norma firmada por el presidente Gustavo Petro que formalizó el nombramiento, así como ordenar la cancelación del acta de posesión de Quintero y su desvinculación del ente.

También se le pidió al Consejo de Estado emitir una medida cautelar lo más pronto posible, para que Quintero sea suspendido del ejercicio de sus funciones mientras se resuelve de fondo si cumple o no con los requisitos.

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