Ola masiva de despidos por IA sacude a empresas tecnológicas; serán 300.000 desempleados para 2026

El mercado laboral global está viviendo una transformación sin precedentes que ha puesto en jaque a los profesionales de los sectores más dinámicos de la economía, como la tecnología.
Lo que comenzó como un cambio luego de pandemia se ha convertido en una reestructuración profunda que, según analistas, podría superar los 300.000 despidos para el cierre del 2026.
Por ejemplo, solo en el primer trimestre de 2026, la industria tecnológica recortó más de 73.200 empleos en 95 empresas diferentes, según los datos de la plataforma Layoffs.fyi.
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El argumento de estas empresas tecnológicas se centra en la “eficiencia” de las operaciones, pero los expertos señalan un cambio de paradigma. Es decir, la inteligencia artificial (IA) no solo está optimizando tareas, sino que está provocando que los presupuestos se redirijan de la contratación de personal hacia el desarrollo de infraestructura tecnológica.