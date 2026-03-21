Fuerte incendio causó pánico y dejó un herido en San Antonio de Prado

Un fuerte incendio causó susto entre la noche del viernes y madrugada de este sábado en el sur del municipio de Medellín.

Según lo publicado en redes sociales, la fuerte conflagración se presentó en el sector conocido como La Verde, de San Antonio de Prado y al parecer se extendió por una zona boscosa del corregimiento, lo que también habría alimentado las llamas.

Este diario consultó con el Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín), y desde la entidad confirmaron el suceso.

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Según el reporte emitido, el fuego fue reportado cerca de las 12:10 de la madrugada en la carrera 62 con calle 38A Sur. Hasta el sitio fueron enviadas tres máquinas con sus respectivas tripulaciones.

Al parecer el fuego tuvo como punto de inicio una chatarrería de la zona.