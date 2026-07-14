Mataron con 15 puñaladas a mujer en el Popular 2, en Medellín: señalan a su expareja, quien también murió

La negativa a retomar una relación que le había quitado la tranquilidad habría sido la causa para que asesinaran a Janeth Estela Álvarez Rivera, de 53 años, dentro de su vivienda en el barrio Popular 2, en el nororiente de Medellín. El presunto victimario, luego del ataque, acabó con su vida con la misma arma.
La muerte de esta mujer se registró en la madrugada del pasado lunes festivo en la vivienda ubicada en la calle 118B con la carrera 42E, en este barrio de la comuna 1 (Popular), luego de que el presunto homicida, identificado como Jorge Andrés Villada Ramírez, de 45 años, se metió a la fuerza a la propiedad, que queda en un tercer piso.