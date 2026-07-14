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Mataron con 15 puñaladas a mujer en el Popular 2, en Medellín: señalan a su expareja, quien también murió

El presunto victimario se metió a la vivienda y atacó a la mujer. Antes de cometer el crimen escondió a los tres perros que tenía para evitar que alertaran a los vecinos.

  • Dentro del tercer piso de esta edificación, ubicada en el barrio Popular 2, de Medellín, ocurrió el asesinato de Janeth Estela Álvarez Rivera (detalle), de 53 años. Su excompañero sentimental, Jorge Andrés Villada Ramírez, de 45, también murió en los hechos. FOTO: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ Y CORTESÍA
    Dentro del tercer piso de esta edificación, ubicada en el barrio Popular 2, de Medellín, ocurrió el asesinato de Janeth Estela Álvarez Rivera (detalle), de 53 años. Su excompañero sentimental, Jorge Andrés Villada Ramírez, de 45, también murió en los hechos. FOTO: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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La negativa a retomar una relación que le había quitado la tranquilidad habría sido la causa para que asesinaran a Janeth Estela Álvarez Rivera, de 53 años, dentro de su vivienda en el barrio Popular 2, en el nororiente de Medellín. El presunto victimario, luego del ataque, acabó con su vida con la misma arma.

La muerte de esta mujer se registró en la madrugada del pasado lunes festivo en la vivienda ubicada en la calle 118B con la carrera 42E, en este barrio de la comuna 1 (Popular), luego de que el presunto homicida, identificado como Jorge Andrés Villada Ramírez, de 45 años, se metió a la fuerza a la propiedad, que queda en un tercer piso.

Luego de ingresar, este hombre habría intentado hablar con su excompañera para intentar persuadirla de finalizar la relación, decisión adoptada una semana antes, pero ante la respuesta negativa habría tomado un cuchillo y le propinó 15 heridas en todo el cuerpo a Janeth Estela, dejándola gravemente herida.

Antes de cometer el ataque, este hombre aprovechó y escondió los perros que tenía esta mujer para evitar que alertaran con sus latidos a los vecinos. Según el reporte judicial, los habría encerrado en una de las habitaciones.

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Sus familiares, al darse cuenta de la gravedad de la situación, la trasladaron en un vehículo particular al Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, donde llegó sin signos vitales por cuenta de las lesiones que sufrió.

A pocos metros de donde estaba esta mujer, en su momento malherida, estaba el cuerpo sin vida de Jorge Andrés, y a su lado estaba el cuchillo con el que habría perpetrado el crimen. Este hombre tenía una herida en el pecho y una más en la palma de la mano derecha.

De acuerdo con la información de los familiares, Janeth Estela y Jorge Andrés sostuvieron una relación sentimental durante los últimos tres años, pero en el año más reciente esta se fracturó por cuenta de los celos del hombre y los hechos de violencia que se volvieron más recurrentes en la convivencia.

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Esta situación llevó a que durante la semana anterior ella tomara la determinación de dar por finalizada la relación y le dijo que abandonara la vivienda, donde habían convivido. Luego de esta determinación, según la denuncia de los familiares, este hombre habría agredido físicamente a Janeth Estela, dejándola con graves lesiones en su rostro y su cuerpo.

La víctima, nacida en el municipio de Olaya, Occidente antioqueño, era asesora comercial de una reconocida agencia de apuestas de la ciudad y era madre de tres hijas, de entre 21 y 36 años. Además, ya tenía una nieta de ocho años y una de sus hijas se encuentra en embarazo.

Por su parte, Jorge Andrés era oriundo de Armenia, Quindío, y tenía antecedentes judiciales por los delitos de hurto calificado y porte y tráfico de estupefacientes entre el 2004 y 2004, además de un proceso por homicidio del 2005. En medio de la inspección judicial, además del cuchillo, le encontraron las llaves con las que habría entrado a la propiedad.

Con la muerte de Janeth Estela son 13 las mujeres asesinadas este año en Medellín, de las cuales nueve (incluyendo este caso) son investigados como posibles feminicidios. El año pasado, a la fecha, se contabilizaban 19 asesinatos, con 13 feminicidios.

Preguntas frecuentes (FAQ) SEO

1. ¿Qué se sabe sobre el presunto feminicidio de Janeth Estela Álvarez en Medellín?
Las autoridades investigan la muerte de Janeth Estela Álvarez Rivera como un posible feminicidio. Según la información conocida, su expareja habría ingresado por la fuerza a la vivienda, la atacó con un cuchillo y posteriormente se quitó la vida con la misma arma.
2. ¿Cuál sería el motivo del ataque contra Janeth Estela Álvarez?
La principal hipótesis es que el crimen ocurrió después de que Janeth Estela se negara a retomar la relación sentimental con su expareja. De acuerdo con los familiares, ella había decidido terminar la convivencia una semana antes debido a episodios de celos y violencia.
3. ¿Existían antecedentes de violencia antes del asesinato de Janeth Estela?
Sí. Según el relato de los familiares, la víctima había sufrido agresiones físicas por parte de su expareja días después de terminar la relación. Además, señalaron que durante el último año los hechos de violencia y los celos se habían vuelto frecuentes.

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