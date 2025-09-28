Caso de desaparecido en la Comuna 13 inspiró proyecto de ley

“Él vuelve en una hora”. Esa fue la última frase que Luz Enith Franco escuchó sobre su esposo Arles Edisson Guzmán Medina. El 30 de noviembre de 2002 fue el último día que lo vio. Unos hombres desconocidos lo cogieron del cuello, lo obligaron a subirse a un taxi y se lo llevaron con un destino incierto, porque un comandante paramilitar lo mandó a llamar. Ese año —como a muchas otras familias de la comuna 13— la tragedia de la desaparición forzada llegó a la vida de esa mujer que llevaba solo dos años de casada, que se quedó sola con los sueños de ambos y con un dolor que no cesa 23 años después.
Arles no ha aparecido. Luz Enith no ha dejado de buscarlo. Es una más de las mujeres buscadoras de la 13 que no cesan en su lucha para que más familias acaben con la incertidumbre de la desaparición, que sepan qué pasó con sus seres queridos, que les devuelvan con dignidad los cuerpos de aquellos que logren ser hallados e identificados.
Pero la historia de Arles es simbólica para la ciudad, para el país, en lo que tiene que ver con la búsqueda de justicia, verdad y garantías de no repetición. Es emblemática porque fue la primera de desaparición forzada de la comuna 13 en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por medio del caso Guzmán Medina y otros vs. Colombia, en el que se declaró responsable al Estado y se dictaron varias órdenes.