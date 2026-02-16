Ingrid Betancourt “en su soledad”: detalles de las cuatro renuncias en su partido

Justo cuando resta menos de un mes para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, en las filas del Partido Oxígeno –que lidera la excandidata presidencial Ingrid Betancourt–, se viven momentos de tensión, disputa e incertidumbre.
La crisis es palpable: en cuestión de días han renunciado a su candidatura y su militancia cuatro miembros de la denominada “Selección AntiPetro”, entre ellos, nada menos que la cabeza de lista, la exsenadora Sofía Gaviria.
“El proyecto no ofrece garantías mínimas de transparencia, deliberación interna, pluralismo ni respeto por la autonomía de sus candidatos”, alegó Gaviria en una carta, haciendo públicas las diferencias de antaño con Betancourt.