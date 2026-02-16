x

Ingrid Betancourt “en su soledad”: detalles de las cuatro renuncias en su partido

El Partido Oxígeno enfrenta una crisis interna tras la renuncia de varios candidatos, incluida la cabeza de lista, Sofía Gaviria. ¿Qué pasó?

    Ingrid Betancourt, dirigente de oxígeno; Sofia Gaviria, exsenadora y Beatriz Uribe Botero, exministra. Foto: Cortesía.
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Justo cuando resta menos de un mes para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, en las filas del Partido Oxígeno –que lidera la excandidata presidencial Ingrid Betancourt–, se viven momentos de tensión, disputa e incertidumbre.

La crisis es palpable: en cuestión de días han renunciado a su candidatura y su militancia cuatro miembros de la denominada “Selección AntiPetro”, entre ellos, nada menos que la cabeza de lista, la exsenadora Sofía Gaviria.

“El proyecto no ofrece garantías mínimas de transparencia, deliberación interna, pluralismo ni respeto por la autonomía de sus candidatos”, alegó Gaviria en una carta, haciendo públicas las diferencias de antaño con Betancourt.

Según la dirigente, en Oxígeno hay “ausencia de espacios reales de deliberación, situaciones de persecución frente a posturas críticas, falta de independencia en la toma de decisiones, ausencia de una causa programática clara y prácticas que no reflejan la institucionalidad que debe caracterizar a un partido”.

Tras conocerse la renuncia, que se venía cocinando desde la semana pasada –como anticipó este diario–, también decidió dimitir la exministra Beatriz Uribe, quien llamó la atención por las circunstancias y dinámicas frente al proceso interno de la colectividad. Así, ya son cuatro los candidatos que dan un paso al costado: además de Gaviria y Uribe, los ahora exaspirantes Jorge Alberto Duque y Juan Fernando Betancourt.

“Considero que, en el escenario actual, no se reúnen las condiciones necesarias para continuar desarrollando esta candidatura en los términos inicialmente previstos”, sostuvo Uribe, defendiendo que su participación “estuvo siempre guiada por el respeto institucional, la convicción democrática y el compromiso con una construcción colectiva sólida”.

Al parecer, una de las diferencias que habría motivado la salida de Uribe habría sido el incumplimiento del principio de “lista cremallera”, que garantizaba la alternancia en la conformación de la lista entre y un hombre y una mujer.

Al conocer la renuncia de Gaviria, Betancourt reconoció que hubo “muchas dificultades” con la ahora excandidata. “Ella tiene un carácter difícil y lo que sucedió fue que, a pesar de que habíamos establecido unos procedimientos para tratar de enfrentar esta situación, ella se salió por las ramas”, sostuvo la dirigente en diálogo con Noticias RCN.

De acuerdo con Ingrid Betancourt, quien también aspira a llegar al Congreso en una lista cerrada del partido Oxígeno, “hubo problemas por el comportamiento de Sofía en situaciones públicas: entra al Congreso, se salta los protocolos de seguridad, un policía le reclama y ella se sale del cauce. Lo insulta y le dice que quién cree que es ella”, agregó.

La aspirante lamentó que Gaviria “resienta el hecho de no poder ser la persona que impone su voluntad”, al tiempo que sostuvo que tiene una tendencia a no querer aceptar lo que se determina en el partido. “Es un gran alivio el retiro de Sofía (...) estamos unidos, más que nunca”, precisó.

Previamente, en diálogo con EL COLOMBIANO, Gaviria –senadora Liberal (2014-2018) y embajadora de Colombia en Suiza (2019-2022)–, denunció hechos como que, pese al compromiso inicial de respaldo frente a gastos y temas logísticos, Betancourt habría dado la orden de que cada candidato tuviera que pagar un contador y un gerente de campaña de su bolsillo.

Con todo, negando que haya una crisis en el Partido Oxígeno, Betancourt defendió que la colectividad “está más firme que nunca”. En esa línea, reclamó que “unos cuantos” no estaban comprometidos con la causa del movimiento. Sin embargo, reivindicó que su salida “nos causa tranquilidad y satisfacción, porque la batalla que estamos dando hoy en Oxígeno no es para tibios ni mucho menos para los que no están a la altura de este momento histórico”.

La dirigente había dado cuenta de tres “antecedentes” con respecto a los choques que hubo entre ella y Gaviria. Primero, alertó que en el Congreso “agredió y amenazó” a un policía luego de supuestamente violar la seguridad del Capitolio. “No respeta reglas básicas ni normas que sí respetamos ciudadanos de a pie”.

Agregó que la segunda diferencia fue “por la campaña de comunicación donde cuestionábamos al gobierno Petro y promovíamos que dejáramos la violencia física, verbal y digital, y castigáramos a la izquierda en las urnas”.

Según Betancourt, Gaviria “quería que la campaña fuera de vallas por todo el país con su cara”, lo que calificó como “respetable, pero inviable”.

Luego dijo que Gaviria “insultó a medio equipo del Partido Oxígeno cruzando la línea de la violencia verbal y por fortuna no la física” y concluyó que salió de la lista “por no lograr que se cumplieran sus caprichos”.

Utilidad para la vida