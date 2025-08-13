Policía encontró 22 aves silvestres cautivas en una vivienda del suroccidente de Medellín

En una redada sorpresa, agentes de la Policía encontraron en una vivienda del suroccidente de Medellín 22 aves silvestres que se encontraban en cautiverio.
El operativo se realizó en el corregimiento de Altavista, en inmediaciones del barrio La Esperanza, cuando las autoridades fueron alertadas por denuncias ciudadanas de una vivienda en la que se encontraban ilegalmente estos pájaros.