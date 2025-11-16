¿Verónica Alcocer se fue a buscar escampadero de lujo a Suecia?

La primera dama Verónica Alcocer habría encontrado en Estocolmo un refugio de lujo para resguardarse de las turbulencias políticas que están marcando el ocaso del gobierno del presidente Gustavo Petro. Con sorpresa y suspicacia, uno de los tabloides más importantes de ese país publicó este domingo un reportaje narrando que la esposa del primer mandatario estaría viviendo en un apartamento en el centro de la capital sueca y se estaría codeando con gran parte del jet-set de esa ciudad. Le puede interesar: Colombia firmó acuerdo de adquisición de aviones Gripen para la Fuerza Aérea: la flota costará $16,5 billones Para la prensa, el arribo de Alcocer no solo resultó llamativo por al parecer dar cuenta de una vida de lujos, sino por coincidir con la cada vez más fracturada relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos, que alcanzó su punto más bajo con la inclusión del Presidente, su esposa, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti en la Lista Clinton.

De acuerdo con el diario Expressen, Alcocer arribó a Suecia precisamente poco después de ser incluida en esa lista negra administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), alojándose los primeros días en el Hotel Strand y luego en un apartamento en el centro de la ciudad. Según sostuvo ese medio de comunicación, en dicha cuidad la primera dama asistiría frecuentemente a fiestas privadas, come en restaurantes del barrio Stureplan, uno de los más exclusivos de la cuidad, y visita sitios como el club Noppe, frecuentado por celebridades y miembros de la familia real. Lea también: Denuncian a Verónica Alcocer por pagos que superarían los mil millones de pesos en asesorías e imagen personal También según sostuvo Expressen, Alcocer ahora se movería en un círculo social integrado por personas como un fundador de una marca de champán y otros millonarios.