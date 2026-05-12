Gobierno Nacional otra vez está colgado con el Metro de la 80: debe $412.000 millones de 2025

El gobierno del presidente Gustavo Petro otra vez está colgado en los pagos para el Metro de la 80. A poco de concluir el primer semestre de este año, el Metro señaló que de los $497.630 millones que el gobierno central tenía que girar en 2025, apenas se han consignado $85.000 millones.
Entre tanto, de los $512.558 millones que están programados para este año, no se ha realizado ningún pago.
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El dato fue revelado este martes por el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, quien señaló que, aunque todos los contratos del megaproyecto se han seguido ejecutando con normalidad gracias a los créditos que tiene contratados la empresa, la entidad está preocupada por ese ritmo de pago.