Fiscalía suspendió las órdenes de captura a 23 de cabecillas criminales de Medellín: siete ya están en las calles

Obedeciendo una solicitud del Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de capturas de 23 de los máximos cabecillas del crimen organizado en Medellín, los cuales están participando en las conversaciones de la “paz total” con la Casa de Nariño. Este beneficio, de acuerdo con la Resolución N° 00072 de esa entidad, fechada el 27 de marzo de 2026 y conocida por EL COLOMBIANO,, beneficia a todos los voceros de esta mesa de negociación que se encuentran privados de la libertad en la cárcel de Itagüí y a siete de ellos que han salido en los últimos meses por penas cumplidas.

A quienes se les suspendió la orden de captura fueron: Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas; Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa, y Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo. Entérese: Desde la cárcel de Itagüí, capos del Aburrá “prometieron” frenar la extorsión por un mes También están en esta lista Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván El Barbado; Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, y Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya. Además, la medida beneficia a Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa; Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, y Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre. Le puede interesar: ¿Cuáles son las implicaciones de la llegada de “don Berna” y “Douglas” a la mesa de paz urbana del Valle de Aburrá?

El beneficio funcionará durante seis meses, con la posibilidad de ser prorrogado, a petición de Gobierno Nacional y el avance de las negociaciones. Según la resolución, esta decisión se toma porque “se centra en destacar los avances del Espacio de Conversación Sociojurídico en la Cárcel de Itagüí desde el 2 de junio de 2023. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz resalta la implementación progresiva de objetivos orientados a la desarticulación de estructuras armadas, la transformación de economías ilícitas y la reducción gradual de violencias urbanas”.

Los que ya estaban libres