Fiscalía suspendió las órdenes de captura a 23 de cabecillas criminales de Medellín: siete ya están en las calles

Obedeciendo una solicitud del Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de capturas de 23 de los máximos cabecillas del crimen organizado en Medellín, los cuales están participando en las conversaciones de la “paz total” con la Casa de Nariño.
Este beneficio, de acuerdo con la Resolución N° 00072 de esa entidad, fechada el 27 de marzo de 2026 y conocida por EL COLOMBIANO,, beneficia a todos los voceros de esta mesa de negociación que se encuentran privados de la libertad en la cárcel de Itagüí y a siete de ellos que han salido en los últimos meses por penas cumplidas.