La historia detrás de la rehabilitación de parálisis cerebral en niños del campo

Buscar el nombre de Leidy Cuestas (de 36 años) es encontrarse con la historia de una mujer que, además de poner a sonreír a cientos de niños de bajos recursos, lleva en alto el nombre de Colombia y de su capacidad inventiva. Su agenda permanece copada de invitaciones internacionales, gestión de eventos de su fundación y de producción de un producto que ideó en su tesis de diseñadora industrial.
Desde que su madre quedó sola junto a su hermana gemela siendo muy pequeñas en Bogotá, aprendió el valor de la gratitud, del trabajo y de la solidaridad. Por eso, lo suyo es ayudar y crecer.
A finales de 2015 terminó su tesis de grado, que consistía en un gimnasio de rehabilitación en casa para niños y niñas con parálisis cerebral o discapacidad física. Lo bautizó GymSmile y lo creó tras conocer en Maya, Cundinamarca, a Laura, una niña de cinco años con esa condición y quien murió dos días después de que terminara el gimnasio, sin poder disfrutarlo.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Cuestas relató cómo esa situación terminó en lo que hoy es su fundación Unidos para Sonreír, en ser la primera mujer colombiana menor de 25 años en recibir una patente de invención por su producto y en tener la meta de llegar a más menores que lo necesiten.