Fiscalía reactivó órdenes de captura contra siete representantes de bandas de la Paz Total en Antioquia

La Fiscalía General de la Nación hizo oficial la reactivación de las órdenes de captura en contra de siete voceros de las estructuras armadas sentadas en la mesa de Paz Urbana del gobierno del presidente Gustavo Petro.
A través de una resolución que aparece firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, con fecha del pasado 28 de mayo, el ente notificó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y a las autoridades de esa decisión.
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En el oficio se reseña el auto emitido por el Consejo de Estado el pasado 20 de mayo, en el que había ordenado suspender los efectos de la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, la misma en la que quedó en firme ese controvertido beneficio.
“Como consecuencia se les reactiva de manera inmediata las órdenes de captura que tengan en su contra”, se lee en el nuevo documento de la Fiscalía, en el que se desglosan los voceros requeridos.
En la lista de afectados por la reactivación aparecen Alberto Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.