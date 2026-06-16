Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Fiscalía cuestionó duramente libertad para Blessd por caso de secuestro: “La jueza rompió la imparcialidad”

El ente acusador interpuso un recurso de apelación a la libertad del reguetonero mientras afronta el juicio en su contra.

  • El cantante Blessd, Stiven Mesa Londoño, fue imputado por el delito de secuestro extorsiva. FOTO: El Colombiano
    El cantante Blessd, Stiven Mesa Londoño, fue imputado por el delito de secuestro extorsiva. FOTO: El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La Fiscalía cuestionó duramente este martes la decisión por parte de un juzgado de dejar en libertad al cantante de reguetón Blessd, quien fue imputado por el delito de secuestro extorsivo en contra de un imitador suyo.

La protesta del ente acusador se produjo luego de que un juzgado no accediera a enviar al reguetonero a la cárcel ni imponerle una medida de aseguramiento, considerando que no había suficientes pruebas para hacerlo.

En contexto: Jueza dejó en libertad a Blessd por caso de secuestro: “La Fiscalía se apresuró”

“Este despacho considera que los elementos aportados no alcanzan el grado de inferencia razonable necesario para establecer que hubo una privación del derecho de locomoción”, expresó la jueza este martes.

Tras la lectura de la decisión, la fiscal del caso puso en duda la imparcialidad de la jueza de primera instancia y planteó que se habrían transgredido las garantías del proceso.

Al tratarse de una audiencia de imputación de cargos, una etapa previa al juicio, la fiscal argumentó que la jueza no tenía permitido referirse de fondo al caso, tal como en su concepto habría ocurrido.

Le puede interesar: Blessd fue denunciado en la Fiscalía por secuestro, amenazas de tortura y obligar a muestras de sangre

“Lo hago en mayúscula y en negrilla. La judicatura rompe con el principio acusatorio y causa un desequilibrio con su decisión. El juez de control de garantías tiene prohibido referirse a temas de fondo y su trabajo solo lo realiza en el espacio de inferencia razonable. Basta imaginar lo que ocurriría en la audiencia si el juez le advierte a la calificación jurídica que no comparte la hecha por la Fiscalía, considerando que existe un delito diferente”, dijo la fiscal.

A renglón seguido, la representante del ente acusador señaló a la jueza de no estudiar “de manera integral” el material probatorio expuesto en la audiencia, pasando presuntamente por alto elementos clave que darían cuenta de la pertinencia de la medida de aseguramiento solicitada.

“En el trámite de estudio ocurrió lo contrario. La judicatura analizó a profundidad los argumentos de cada defensor, pero los de la Fiscalía no, pese a tener viernes, sábado, domingo y lunes festivo para analizar de manera integral los elementos”, dijo la fiscal.

Lea también: Fiscalía pidió medida de aseguramiento para Blessd: jueza levantó audiencia y anunciará decisión este día

Por otro lado, la funcionaria judicial también aseveró que la jueza no habría explicado de fondo por qué la medida de aseguramiento no era urgente, necesaria, idónea y proporcional, considerando que la sustentación de la decisión se habría quedado a medias.

Tras la intervención de la fiscal, la defensa de las víctimas también se pronunció y planteó que la jueza se habría supuestamente anticipado a dar una decisión de fondo.

“En un escenario donde debía verificar la inferencia razonable de autoría, la juez prácticamente emitió un sentido de fallo, desconociendo que el estándar en esta etapa es de probabilidad y no de conocimiento más allá de toda duda razonable”, expresó el abogado.

Ambas partes apelaron así entonces la decisión de primera instancia y pidieron revisar la libertad para el reguetonero mientras sigue el caso en su contra.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación y los abogados defensores de los imputados pidieron que la decisión de primera instancia se mantenga.

Temas recomendados

Secuestro
Justicia
Fiscalía General de la Nación
Reguetón
Medellín
Blessd
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos