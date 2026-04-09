Cabecillas de bandas se enrumbaron en cárcel de Itagüí; llevaron hasta a un reconocido cantante vallenato

Una polvareda se desató a raíz de la rumba a todo dar, con todo y artistas de alto nivel, que se celebró en el pabellón de la cárcel de Itagüí donde están recluidos los jefes de bandas delincuenciales que han participado en los diálogos con el Gobierno Nacional.
El Inpec informó en un comunicado que el director regional de esa institución visitó directamente el penal y dispuso el cambio inmediato del director encargado del establecimiento carcelario, así como el traslado del comandante de vigilancia.
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La denuncia sobre la insólita fiesta la hizo la exfiscal y concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, en sus redes sociales.