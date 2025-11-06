Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez en lanzamiento de libro Medellín 350 años: “Somos referente central en la idea de colombianidad”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, asistieron este jueves al lanzamiento del libro Medellín 350 años publicado por el Grupo EL COLOMBIANO para celebrar su cumpleaños y que, en palabras de los mandatarios, “nos pone a pensar en el futuro” de la capital antioqueña.
En sus intervenciones, los dos mandatarios honraron el pasado de la ciudad que surgió de la migración pueblerina de Antioquia, un pasado que, aunque manchado por un periodo violento que marcó a la sociedad paisa, impulsó a sus habitantes a abrirse al mundo con civismo, creatividad e innovación.