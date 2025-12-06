Fue por “millas” y salió expulsado: Migración sacó del país a dominicano que tenía documentación falsa

Un ciudadano extranjero fue expulsado por Migración Colombia cuando intentaba registrarse en el sistema Biomig utilizando documentación colombiana obtenida al parecer de manera irregular.

Según detalló Migración Colombia, la detección del ciudadano dominicano y la documentación falsa que portaba se dio en el nuevo punto de enrolamiento ubicado en la sede de Migración Colombia del barrio Belén La Nubia, del suroccidente de Medellín.

El procedimiento inició como un trámite habitual. El dominicano entregó su pasaporte para la validación a los funcionarios, pero los oficiales de Migración Colombia comenzaron a notar inconsistencias en la información presentada.

Esto llevó a una verificación más detallada, que incluyó consultas con entidades de Colombia y República Dominicana.

Durante la entrevista migratoria se confirmó que el ciudadano había adquirido documentos colombianos de forma fraudulenta, lo que constituye una infracción a las normas migratorias.

Con base en la evidencia recopilada, la entidad decidió aplicarle la medida de expulsión al dominicano, quien salió con rumbo a su país desde el aeropuerto de Rionegro.