x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Fue por “millas” y salió expulsado: Migración sacó del país a dominicano que tenía documentación falsa

El hombre intentó registrarse en el sistema Biomig, utilizando documentos colombianos obtenidos de forma fraudulenta.

  • Imagen de referencia de la sede de Migración Colombia en Medellín. Foto: Julio César Herrera Echeverri
    Imagen de referencia de la sede de Migración Colombia en Medellín. Foto: Julio César Herrera Echeverri
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Un ciudadano extranjero fue expulsado por Migración Colombia cuando intentaba registrarse en el sistema Biomig utilizando documentación colombiana obtenida al parecer de manera irregular.

Según detalló Migración Colombia, la detección del ciudadano dominicano y la documentación falsa que portaba se dio en el nuevo punto de enrolamiento ubicado en la sede de Migración Colombia del barrio Belén La Nubia, del suroccidente de Medellín.

El procedimiento inició como un trámite habitual. El dominicano entregó su pasaporte para la validación a los funcionarios, pero los oficiales de Migración Colombia comenzaron a notar inconsistencias en la información presentada.

Lea también: Espíritu navideño: silleteros de Santa Elena adornan el Pueblito Paisa con un pesebre de flores

Esto llevó a una verificación más detallada, que incluyó consultas con entidades de Colombia y República Dominicana.

Durante la entrevista migratoria se confirmó que el ciudadano había adquirido documentos colombianos de forma fraudulenta, lo que constituye una infracción a las normas migratorias.

Con base en la evidencia recopilada, la entidad decidió aplicarle la medida de expulsión al dominicano, quien salió con rumbo a su país desde el aeropuerto de Rionegro.

Migración Colombia informó que en los últimos meses ha detectado casos de ciudadanos dominicanos que se presentan como venezolanos ante distintas autoridades para obtener documentos colombianos.

Al parecer, estas conductas buscan facilitar desplazamientos hacia países que no exigen visa a los colombianos.

Migración Colombia anunció que continuará aplicando controles y verificaciones en todo el país, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando aumenta el flujo de viajeros que buscan salir del país.

Temas recomendados

Migraciones
Pasaportes
Migración Colombia
Expulsiones
Medellín
Rionegro
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida