Recompensa, refuerzo policial de 100 miembros del Ejército adicionales y operativos en los barrios, primeras medidas tras atentado en Loreto, Medellín

Tras celebrarse el Consejo de Seguridad en la capital antioqueña luego de los atentados con explosivos en el barrio Loreto, las autoridades departamentales y locales anunciaron una serie de medidas para enfrentar a las estructuras criminales responsables del ataque.
Entre las decisiones adoptadas por la Alcaldía de Medellín –en articulación con la Gobernación de Antioquia, la Fuerza Pública y organismos de seguridad– se reafirmó la recompensa de hasta $200 millones por información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales del atentado.