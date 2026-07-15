Muere bailarín de Rauw Alejandro: investigan qué pasó en Miami

El mundo del entretenimiento está de luto tras la muerte de Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como ‘Mikee’, bailarín que hizo parte del equipo de Rauw Alejandro y que también trabajó en proyectos junto a Rosalía.
El joven, de 28 años, fue hallado sin vida en el condado de Miami-Dade, luego de haber sido reportado como desaparecido. Según informó la Oficina del Sheriff, Leones Espino fue visto por última vez el pasado domingo al mediodía, cuando salió de su vivienda en Miami.
Ese mismo día, las autoridades encontraron un cuerpo cerca de las vías del tren, en la avenida 138 del suroeste de Miami. Horas después confirmaron que se trataba del bailarín.