Pareja de auxiliar de vuelo desaparecido en Medellín contó detalles del caso y pidió al FBI que investigue

A la espera de que Medicina Legal confirme si el cuerpo encontrado entre el municipio de Jericó y el corregimiento de Puente Iglesias, en el Suroeste antioqueño, corresponde al de Éric Fernando Gutiérrez Molina, el auxiliar de vuelo que desapareció el pasado fin de semana en Medellín, amigos y familiares, desde Estados Unidos, piden tanto a las autoridades colombianas y a las de ese país que investiguen lo sucedido con el joven durante su escala en la ciudad. Gutiérrez, un joven salvadoreño de 31 años, ciudadano estadounidense que reside en Dallas-Fort Worth, llegó al aeropuerto José María Córdova de Rionegro el sábado 21 de marzo en un vuelo de American Airlines procedente de Miami, a donde regresaría en otro vuelo al siguiente día. En contexto: La misteriosa desaparición de un auxiliar de vuelo de American Airlines en Medellín, ¿dónde fue visto por última vez?

Según sus familiares, se hospedó en Medellín y optó por salir un rato con varios de sus compañeros de trabajo a disfrutar de la vida nocturna de Medellín. Desde entonces no se sabe nada de su paradero. Tras conocerse el caso, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía indicó que el joven estuvo en una discoteca de El Poblado con una mujer y un hombre. Luego, él y la chica salieron de allí en compañía de otras personas, a quienes al parecer conocieron en ese sitio, y se fueron a otro establecimiento en el municipio de Itagüí. Ese fue el último lugar donde fue visto. Antes, se había hablado que el último sector que el auxiliar había frecuentado había sido La América, en Medellín. “La mujer que estaba con él llegó al hotel donde se hospedaban, sin embargo señaló que llegó algo desorientada. A ella se le viene haciendo el acompañamiento desde la Secretaría de Salud, la Policía y la Fiscalía para saber qué fue lo que ocurrió”, precisó el secretario. Siga leyendo: Medellín está entre los 50 mejores destinos de vida nocturna del mundo, según Travel & Tour World Villa también confirmó la identificación de “algunas de las personas” que estuvieron con los auxiliares de vuelo, además del reconocimiento de vehículos y celulares que se utilizaron “e información que, por ahora, permite concluir que efectivamente se encontraron con personas que tienen antecedentes de incurrir en la modalidad de hurto bajo la sustancia de escopolamina”.

Hallazgo de un cuerpo que podría corresponder al de Eric Gutiérrez

El caso dio un giro dramático este viernes luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez informara a través de X el hallazgo de un cuerpo en el Suroeste antioqueño que podría corresponder al auxiliar de vuelo. “Existe una muy alta probabilidad de que se trate de esta persona”, sostuvo el alcalde informando que el cadáver fue trasladado a Medicina Legal en Medellín para su identificación.

El mandatario local contó que él mismo le dio “la dolorosa noticia” al padre del joven, que también se llama Federico Gutiérrez, y que desde esta semana se encuentra en Medellín buscando respuestas sobre lo que le sucedió a su hijo.

Hablaron pareja y compañeros de Éric Fernando Gutiérrez

A la espera de la confirmación de la identidad del cuerpo, la pareja y una compañera del joven desaparecido contaron desde Estados Unidos lo último que supieron de Éric Fernando. Además, le pidieron al Buró Federal de Investigaciones, FBI, intervenir en el caso de desaparición de su novio y amigo. Ernesto Carranza, pareja del joven desaparecido le contó a Univisión que la última vez que supo de su novio fue el sábado 21 de marzo cuando tuvieron una “comunicación super breve”.

“Le dije que me iba a dormir, que disfrutara su estancia en Medellín y que tuviera cuidado, y ya. Amanezco el domingo y no veo ningún mensaje de él indicando que había regresado al hotel, que estaba bien”, contó Carranza. Esa fue la primera señal de que algo había pasado. Carranza, también auxiliar de vuelo, empezó a comunicarse con la familia de su pareja, que tampoco tenía información sobre él, y después contactó a Sharom Gil, amiga y compañera de trabajo de Éric, quien pudo establecer que él no hacía parte de la tripulación del vuelo de regreso de American Airlines a Miami. Le puede interesar: Estados Unidos redujo la cantidad de visas otorgadas a Colombia: así ha afectado a los ciudadanos “Ahí me pude comunicar con sus compañeros de trabajo, tripulación y ahí nos dijeron que no regresó al hotel donde se estaba quedando”, aseguró Sharom. La pareja de Éric pudo comunicarse con la compañera que lo acompañó la noche del sábado y le contó lo que habían hecho y luego, tuvo acceso a su ubicación y notaron que estaba fuera de El Poblado, sector que visitó, pero “cerca del hotel donde la aerolínea los hospeda”.

Carranza comentó que la compañera de Éric “no quiere hablar más de lo que le ocurrió, pero sabe que fue una experiencia traumática”. Antes del hallazgo del cuerpo confirmado por el alcalde de Medellín en el Suroeste, la familia y pareja de Éric manifestaron su inconformidad esta semana al no ver “progreso” en la investigación, por lo que pidieron al FBI que interviniera en la desaparición del ciudadano estadounidense. “Si ya estamos nombrando que es de Estados Unidos, ¿por qué no interviene el FBI u otro grupo gubernamental de Estados Unidos para apoyar ese equipo que está en Medellín tratando de buscar a Fernando? Queremos que estén involucrados. Se están tardando”, dijo Carranza, en diálogo con Telemundo. En el mismo mensaje en el que habló del cuerpo encontrado, Federico Gutiérrez confirmó que le informó a la Embajada de Estados Unidos en Colombia sobre la situación e indicó que las investigaciones “van muy avanzadas”, pues las autoridades tendrían pistas “muy claras de los responsables” que, incluso, podrían ser pedidos en extradición. Lea más: Una imagen en redes permitió hallar al joven de la comunidad Lgbtiq+ desaparecido en Medellín hace 18 años Bloque de preguntas y respuestas