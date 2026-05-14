¿Tiene niños y vive en Manrique? EPM inauguró un parque infantil hecho con materiales reciclables

En el barrio La Avanzada de Medellín, ubicado en la comuna 3 Manrique, EPM entregó un parque infantil que se fabricó a partir de la transformación de plásticos. Este sitio de esparcimiento se dispuso exactamente en la UVA Nuevo Amanecer, que está en la parte alta del nororiente de la ciudad.

La entidad confirmó que el parque se construyó 100% con material reciclable, aprovechando así la cantidad de residuos que quedan de las diferentes obras e intervenciones que lleva a cabo EPM y sus empresas aliadas.

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En el área metropolitana hay 14 Unidades de Vida Articulada (UVA), distribuidas en Medellín, Itagüí y Bello, y este tipo de obras.

“Es muy importante que hayan inaugurado aquí este parque porque es un sitio donde vienen diferentes niños de muchas comunidades. Acá no solo vienen chicos de La Avanzada sino de Carpinelo, Carambolas, Tablones, El Chispero, Trébol, entonces es un punto muy estratégico”, dijo Mónica Cardona, habitante del barrio La Avanzada.

Uno de los pedidos de la comunidad era que se dispusiera de más espacios para el disfrute de los niños, pues según ellos, en la zona casi no se ven parque de lugares de recreación.

“Hace días veníamos esperando esto, mi niña estaba muy ansiosa y bueno, todo me ha parecido super. El diseño y los colores también nos gustaron mucho”, agregó Norely Úsuga, una de las vecinas del sector.