En Medellín convierten carritos desechados en juguetes adaptados para niñas y niños con discapacidad

Profesores y estudiantes de diseño, así como el sector empresarial, decidieron unirse en Antioquia para lograr un objetivo muy específico: diseñar juguetes adecuados para los niños y niñas con discapacidad. Y es que, aunque el juego es un asunto crucial en la vida de todo ser humano, pocos se detienen a pensar en cómo juegan los niños y niñas con discapacidad, si tienen posibilidades equitativas para acceder a espacios e implementos que les permitan desarrollar la necesaria faceta lúdica que se requiere para complementar su crecimiento. El dato del Comité de Rehabilitación de Antioquia es revelador: el 90% de los juguetes que se comercializan no son aptos para niños con discapacidad. Lea: Medellín unió fuerzas con Oracle y abrió 2.500 cupos gratuitos en cursos de Inteligencia Artificial Por eso surgió la alianza entre el Comité de Rehabilitación con la academia y el sector empresarial para dar vida al programa Go Baby Go, para adaptar juguetes para niños y niñas con discapacidad. Lo que hacen los voluntarios, profes y estudiantes, es adaptar carritos montables para que puedan ser usados por niños con limitaciones físicas y cognitivas y emocionales.

Los equipos integrados por estudiantes y profesionales de ingeniería Biomédica, de Diseño, Pedagogía y otras personas que se han sumado al proyecto a ayudar desde su conocimiento, evalúan cada dispositivo, conocen las limitaciones de los niños, e intervienen sus partes o les instalan accesorios para que sean usados. La metodología de Go baby go, fue creada por la Universidad de Delaware, y en Colombia, liderada por El Comité, ha sido replicada por voluntarios de Eafit, el CES, la EIA, y voluntarios de empresas como Haceb, Noel, Estra, Familia, entre otras. Desde 2017 ha impactado a más de 72 niños de Medellín, Bello, San Pedro de Los Milagros, Anorí, Urrao, Chigorodó, Itagüí y Caldas. También le puede interesar: Dos meses, 160 horas y 30 expertos: así se dobló la primera película en Lengua de Señas Colombiana Con esto se logra algo fundamental para el desarrollo físico, cognitivo y emocional que reúne a la comunidad empresarial y académica en torno a una jornada tipo makeathon o maratón de creación, en la que varios voluntarios de universidades y empresas trabajan para adaptar carritos donados para que puedan ser usados por niños con discapacidad.