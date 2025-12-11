Biblioteca España ya tiene empresa para sus obras finales

La culminación de las últimas obras pendientes para la rehabilitación del Parque Biblioteca España ya tiene una empresa a su cargo.
Luego de un concurso público al que se presentaron cinco oferentes, el pasado 3 de diciembre la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) oficializó la aceptación de la oferta presentada por la sociedad Dirección Técnica de Construcciones S.A.S. (Dirteco).
Según se desprende del documento, dicho contrato tendrá un valor de $2.450 millones y un plazo de ejecución de 150 días calendario, luego de que se legalice el contrato y se firme el acta de inicio.