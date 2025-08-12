x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ahora la fiesta en Medellín es para los niños: prográmese para el Festival Buen Comienzo entre el 15 y 18 de agosto

Del 15 al 18 de agosto, en Plaza Mayor, la diversión se vivirá con acceso libre, desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

  • Este 2025 será la edición número 15 del Festival Buen Comienzo y estará enfocado en las criaturas fantásticas. FOTO: ALCALDÍA DE MEDELLÍN
    Este 2025 será la edición número 15 del Festival Buen Comienzo y estará enfocado en las criaturas fantásticas. FOTO: ALCALDÍA DE MEDELLÍN
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Con el cierre de la Feria de las Flores, Medellín da paso al Festival Buen Comienzo 2025, un evento inspirado en la imaginación de niñas y niños de la ciudad. Sus ideas y sueños dieron vida a las Criaturas Fantásticas, protagonistas de esta gran celebración que se vivirá del 15 al 18 de agosto en Plaza Mayor.

Este es el evento más importante del país dedicado a la niñez y a las familias.

Puede leer: Con más proteína y ensalada, y menos sopa, Buen Comienzo baja desnutrición de niños

La edición 15 del Festival Buen Comienzo es un universo mágico con experiencias interactivas y educativas para niñas y niños desde los 0 hasta los 12 años, así como para mujeres gestantes y lactantes.

Cada pabellón conecta con un elemento de la naturaleza: el blanco es el de la tierra, el amarillo es del fuego, el azul es el del agua y el verde es el del aire.

La realización del Festival está a cargo de la primera dama, Margarita María Gómez Marín, y su equipo: “Este festival es un espacio donde las familias podrán disfrutar de una experiencia inolvidable. Contaremos con shows musicales, de baile y teatro, los cuatro días del festival, y tendremos actividades para que los participantes puedan disfrutar de un fin de semana maravilloso”.

Además, habrá inflables gigantes, toboganes, un domo, burbujas y tirolesas; las niñas y los niños podrán sumergirse en las profundidades o sentir que alcanzan las alturas; descubrir desde dinosaurios hasta microcriaturas; escuchar árboles, habitar casas mágicas, conocer monstruos y seres mutantes; correr, saltar y también reposar, para luego disfrutar de la variada oferta gastronómica para toda la familia.

Siga leyendo: ¿No sabe cómo hacer comidas sanas? Buen Comienzo da educación sobre nutrición a domicilio

“Con el poder de las Criaturas Fantásticas reunimos en el festival los componentes que favorecen el desarrollo integral en los primeros años de vida, donde las familias disfrutan en vivo, lo que significa para una niña o un niño moverse, explorar, sorprenderse, reír y asombrarse. Son cuatro días diseñados con el rigor pedagógico y lúdico que harán memorable cada experiencia”, explicó la directora de Buen Comienzo, Diana Carmona Henao.

También, la tarima artística y cultural ofrecerá presentaciones de baile, danza y teatro; conciertos didácticos; espectáculos circenses; títeres y ensambles musicales. Esta agenda estará a cargo de agrupaciones reconocidas como Cantoalegre, Canticuentos, Teatro Musical de Colombia y Casa Tomada, entre otras propuestas. La programación completa está disponible en la página de la Alcaldía de Medellín.

Temas recomendados

Infancia
Buen Comienzo
niños
Medellín
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida