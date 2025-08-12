Ahora la fiesta en Medellín es para los niños: prográmese para el Festival Buen Comienzo entre el 15 y 18 de agosto

Con el cierre de la Feria de las Flores, Medellín da paso al Festival Buen Comienzo 2025, un evento inspirado en la imaginación de niñas y niños de la ciudad. Sus ideas y sueños dieron vida a las Criaturas Fantásticas, protagonistas de esta gran celebración que se vivirá del 15 al 18 de agosto en Plaza Mayor.

Este es el evento más importante del país dedicado a la niñez y a las familias.

La edición 15 del Festival Buen Comienzo es un universo mágico con experiencias interactivas y educativas para niñas y niños desde los 0 hasta los 12 años, así como para mujeres gestantes y lactantes.

Cada pabellón conecta con un elemento de la naturaleza: el blanco es el de la tierra, el amarillo es del fuego, el azul es el del agua y el verde es el del aire.