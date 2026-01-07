Tenga cuidado, viajero: estos son los puntos en la vía Medellín - Urabá que mantienen paso a un carril tras afectaciones por lluvias

Más de una semana completan las afectaciones en la vía que comunica a Medellín con Urabá producto de las fuertes lluvias y tormentas eléctricas reportadas en el departamento. Múltiples derrumbes han impedido el paso de cientos de vehículos y familias que tienen como destino esa localidad, por lo que autoridades viales intensificaron los trabajos de remoción de escombros en las zonas más densas. Lea más: A 56 años de cárcel condenaron a tres criminales de “La Oficina” por torturar y masacrar a cinco personas en Andes, Antioquia Hay tres puntos donde se mantiene el paso a un solo carril y de manera controlada, más específicamente entre los municipios de Uramita, Dabeiba y Mutatá, por lo que si usted considera salir de viaje y debe pasar por estos tramos, la paciencia debe ser su mayor facultad.

El primero es el que se registra en la variante de Fuemia, jurisdicción de Dabeiba, por una socavación. El segundo es el conocido Túnel Falso de Uramita, y el último está en la vía que conduce hacia Mutatá, en los sectores Guineales y Godo. Maquinaria amarilla continúa con los trabajos en la zona, al igual que hace presencia el personal de tránsito para garantizar la adecuada movilidad en los sectores más críticos.

Urabá, en emergencia por lluvias