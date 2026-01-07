Tenga cuidado, viajero: estos son los puntos en la vía Medellín - Urabá que mantienen paso a un carril tras afectaciones por lluvias

Más de una semana completan las afectaciones en la vía que comunica a Medellín con Urabá producto de las fuertes lluvias y tormentas eléctricas reportadas en el departamento. Múltiples derrumbes han impedido el paso de cientos de vehículos y familias que tienen como destino esa localidad, por lo que autoridades viales intensificaron los trabajos de remoción de escombros en las zonas más densas.
Hay tres puntos donde se mantiene el paso a un solo carril y de manera controlada, más específicamente entre los municipios de Uramita, Dabeiba y Mutatá, por lo que si usted considera salir de viaje y debe pasar por estos tramos, la paciencia debe ser su mayor facultad.