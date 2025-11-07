Egresados del ITM crearon prótesis de impresión 3D en Medellín para personas con amputaciones

Un grupo de egresados de la Institución Universitaria ITM dio un paso importante en el campo de la tecnología médica y la innovación al crear una prótesis de miembro inferior de bajo costo, elaborada mediante técnicas de impresión 3D.
El proyecto, enfocado en ayudar a personas con una amputación transtibial, la cual es una pérdida de la extremidad por debajo de la rodilla, busca ofrecer una solución accesible y personalizada frente a los altos precios que actualmente tienen este tipo de dispositivos en el mercado.