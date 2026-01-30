Cayeron dos de los más buscados de Panamá, quien tenían vínculos con bandas criminales en Medellín

Dos cabecillas panameños fueron capturados en Antioquia, en operativos que buscaban desarticular los vínculos entre organizaciones locales del departamento y el vecino país. Uno de los más fuertes fue el de alias Balín, máximo cabecilla de un grupo criminal del país canalero y que estaba siendo protegido por la banda Caicedo. La otra detención era el enlace criminal del Clan del Golfo con bandas del vecino país. La detención de Jean Carlo Valderrama, alias Balín, se produjo en la zona urbana de Medellín, cuando en un operativo de la Dijín y el GOES, realizaron el allanamiento a una propiedad y lo capturaron junto con otras cuatro personas, a quienes les iniciaron un proceso por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Entre los capturados en este operativo se encontraba otro ciudadano panameño y tres colombianos, quienes estarían brindando apoyo y seguridad a alias Balín mientras se movía libremente por Medellín.

Alias Balín estaba en el cartel de los más buscados del país centroamericano al ser investigado por ser el líder de la estructura Los Sam 23 o Jordan 23, una organización enfocada al hurto, el microtráfico y los homicidios por sicariato en el distrito de San Miguelito, ubicado a nueve kilómetros de Ciudad de Panamá. Había llegado a Medellín en días pasados buscando protección de los integrantes del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Caicedo, con la cual sostenía vínculos para manejar el tráfico de estupefacientes entre ambos países, explicó el director de la Policía Nacional, general William Rincón, luego de informar de esta captura el pasado jueves.

Su relevancia dentro del mundo criminal era tal que la justicia del vecino país ofrecía una recompensa de 30.000 balboas por su captura, lo que se traduce en 122 millones de pesos colombianos. “Este sujeto orientaba su accionar criminal a la coordinación y financiación de las actividades de narcotráfico transnacional”, explicó el general Rincón. Entérese: Capturaron en una urbanización de La Estrella, Antioquia, a un cabecilla criminal de Ecuador Dentro del operativo de captura de alias Balín, las autoridades incautaron tres armas de fuego, cuatro proveedores, 32 cartuchos calibre 9 milímetros, seis celulares y documentos de identificación falsos, con los cuales buscaba movilizarse en la ciudad evadiendo el accionar de las autoridades. De hecho, en Medellín usaba una cédula falsa en la cual se presentaba como José Luis Orozco Ibarra, quien habría nacido en Santa Marta y el documento sería expedido en Sahagún, Córdoba. Valderrama era solicitado mediante circular roja de Interpol por el delito de asociación ilícita y que contempla una pena de hasta 18 años de cárcel en el país centroamericano. La banda Los Sam 23 o Jordan 23 son reconocidos por usar las redes sociales para intimidar a sus rivales que operan en San Miguelito y poblaciones vecinas, convirtiéndose en una de las más temidas por la forma de cometer sus crímenes.

Enlace panameño del Clan del Golfo

A las dos capturas de estos panameños se sumó la detención en las últimas horas de José Abdiel Chérigo, alias Coya, quien sería el principal enlace entre las estructuras criminales del país centroamericano y el Clan del Golfo, informó el director de la Policía Nacional. Según el alto oficial, “Hace parte del cartel de los más buscados de Panamá y presenta vínculos con el Clan del Golfo. Es requerido mediante Notificación Roja de Interpol por delitos relacionados con narcotráfico”. Le puede interesar: La exótica arma de fuego que le cogieron al cabecilla ecuatoriano detenido en La Estrella, Antioquia El operativo se realizó en el municipio de Granada, Oriente antioqueño, donde este extranjero estaba hospedado en una lujosa finca de la zona rural, evadiendo el accionar de las autoridades de su país, que lo tenían en las listas de búsqueda internacional desde 2023.

En la propiedad, de 340 metros cuadrados de extensión, alias Coya se hospedaba y aprovechaba su cercanía con la zona urbana de uno de los municipios más comerciales de Antioquia para movilizarse y adquirir todos los bienes que necesitaba. La detención de Chérigo se produjo en el baño de la habitación principal, donde pretendía ocultarse de las autoridades, mientras que su compañera sentimental, de nacionalidad colombiana, fue detenida en la segunda planta del edificio.