Cayeron dos de los más buscados de Panamá, quien tenían vínculos con bandas criminales en Medellín

Dos cabecillas panameños fueron capturados en Antioquia, en operativos que buscaban desarticular los vínculos entre organizaciones locales del departamento y el vecino país. Uno de los más fuertes fue el de alias Balín, máximo cabecilla de un grupo criminal del país canalero y que estaba siendo protegido por la banda Caicedo. La otra detención era el enlace criminal del Clan del Golfo con bandas del vecino país.
La detención de Jean Carlo Valderrama, alias Balín, se produjo en la zona urbana de Medellín, cuando en un operativo de la Dijín y el GOES, realizaron el allanamiento a una propiedad y lo capturaron junto con otras cuatro personas, a quienes les iniciaron un proceso por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Entre los capturados en este operativo se encontraba otro ciudadano panameño y tres colombianos, quienes estarían brindando apoyo y seguridad a alias Balín mientras se movía libremente por Medellín.