Doña Erminia sueña con tener una casa digna en Medellín: así puede ayudarla

Doña Erminia perdió a su hija hace nueve años por un dengue hemorrágico y desde entonces ha luchado por tener un hogar digno para vivir con su hijo. Aquí puede conocer su historia.

  Esta es la casa de doña Erminia y su sueño es poder vivir aquí dignamente con su hijo. FOTO: Cortesía Un viejo favor
    Esta es la casa de doña Erminia y su sueño es poder vivir aquí dignamente con su hijo. FOTO: Cortesía Un viejo favor
  La vivienda tiene varios daños en el techo, baño y habitaciones que imposibilitan que doña Erminia viva su vejez dignamente en su hogar. FOTO: Cortesía Un viejo favor
    La vivienda tiene varios daños en el techo, baño y habitaciones que imposibilitan que doña Erminia viva su vejez dignamente en su hogar. FOTO: Cortesía Un viejo favor
  Esta es la casa de doña Erminia. Usted puede ayudarla poniendo su granito de arena y comunicándose con la fundación Un viejo favor. FOTO: Cortesía Un viejo favor
    Esta es la casa de doña Erminia. Usted puede ayudarla poniendo su granito de arena y comunicándose con la fundación Un viejo favor. FOTO: Cortesía Un viejo favor
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

07 de noviembre de 2025
bookmark

En el barrio Belén Aguas Frías, en Medellín, vive María Erminia Roda Roda, una mujer de 69 años con un corazón tan grande como sus sueños. La vida la ha golpeado con fuerza, hace nueve años perdió a su hija, Diana Patricia, de 23 años, por un dengue hemorrágico, y desde entonces su mundo se sostiene gracias al amor y apoyo de su hijo, César Augusto.

Lea más: Abren convocatoria para subsidios de mejoramiento de vivienda en Medellín: así puede acceder

Doña Erminia además es diabética y tiene una cirugía de corazón abierto, sin embargo, esto no ha sido impedimento para salir adelante. Vive de una pequeña ayuda del gobierno y del esfuerzo de su hijo, quien, con un salario ajustado, paga dos arriendos, el suyo y el de su madre, quien vive en una casa del sector, pues no pueden vivir en la casa que heredaron debido al deterioro que esta tiene.

Mi hijo es el que ve por mí y la ayuda que me da el gobierno son $80.000, que para mí es mucha plata, porque yo soy muy agradecida. Mi casa es mi alegría porque es una herencia que nos dejó mi mamá”, añadió Erminia.

La vivienda, de un solo piso y con más de tres décadas de construida, necesita reparaciones urgentes: techo nuevo, piso, baño y una infraestructura segura. Pero los recursos no alcanzan. Su hijo hace lo que puede, trabajando sin descanso para cubrir los gastos médicos y de vivienda.

Mi sueño es tener mi casita, pero es muy vieja y le caen goteras. Mi felicidad sería poder vivir ahí con mi hijo”, añadió.

Pese a los golpes de la vida y a los quebrantos de salud, doña Erminia sigue luchando. Su sueño es sencillo, pero profundo: terminar su casa y vivir los años que le queden en paz, bajo su propio techo, junto a su hijo.

La vivienda tiene varios daños en el techo, baño y habitaciones que imposibilitan que doña Erminia viva su vejez dignamente en su hogar. FOTO: Cortesía Un viejo favor
La vivienda tiene varios daños en el techo, baño y habitaciones que imposibilitan que doña Erminia viva su vejez dignamente en su hogar. FOTO: Cortesía Un viejo favor

¿Cómo apoyar a doña Erminia?

Su historia ha tocado el corazón de varias personas que hoy con esmero buscan la forma de ayudarla a cumplir su sueño, uno de esos ángeles en su camino ha sido la fundación Un viejo favor, quienes han alzado su voz para que el sueño de Doña Erminia llegue a todo Medellín.

Si deseas ayudarla, puedes hacerlo a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia: 24500011098 o comunicándote con la fundación Un viejo favor al 317 2264800.

Esta es la casa de doña Erminia. Usted puede ayudarla poniendo su granito de arena y comunicándose con la fundación Un viejo favor. FOTO: Cortesía Un viejo favor
Esta es la casa de doña Erminia. Usted puede ayudarla poniendo su granito de arena y comunicándose con la fundación Un viejo favor. FOTO: Cortesía Un viejo favor

Le puede interesar: Si vive en Medellín y quiere inscribirse para recibir el bono alimentario, guarde estas fechas

Temas recomendados

Vivienda
fundación
sueños
casa
Medellín
Valle de Aburrá
Club intelecto
