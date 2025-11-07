Doña Erminia sueña con tener una casa digna en Medellín: así puede ayudarla

En el barrio Belén Aguas Frías, en Medellín, vive María Erminia Roda Roda, una mujer de 69 años con un corazón tan grande como sus sueños. La vida la ha golpeado con fuerza, hace nueve años perdió a su hija, Diana Patricia, de 23 años, por un dengue hemorrágico, y desde entonces su mundo se sostiene gracias al amor y apoyo de su hijo, César Augusto.

Doña Erminia además es diabética y tiene una cirugía de corazón abierto, sin embargo, esto no ha sido impedimento para salir adelante. Vive de una pequeña ayuda del gobierno y del esfuerzo de su hijo, quien, con un salario ajustado, paga dos arriendos, el suyo y el de su madre, quien vive en una casa del sector, pues no pueden vivir en la casa que heredaron debido al deterioro que esta tiene.

“Mi hijo es el que ve por mí y la ayuda que me da el gobierno son $80.000, que para mí es mucha plata, porque yo soy muy agradecida. Mi casa es mi alegría porque es una herencia que nos dejó mi mamá”, añadió Erminia.