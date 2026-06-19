Denuncian que están sacando a estudiantes del Sena de clases para hacerle campaña a Iván Cepeda

A solo dos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, docentes y aprendices del Sena en Antioquia denunciaron que al interior de esa entidad se estarían incurriendo en presiones para votar favor del candidato de gobierno este domingo. Pocos meses después de que esa misma entidad se viera involucrada en un escándalo por ofrecer apoyos para engordar una marcha liderada por el presidente Gustavo Petro en Medellín durante el Día del Trabajo, ahora se denuncia que líderes sindicales estarían sacando a aprendices de los salones para entregarles propaganda política y persuadirlos para la segunda vuelta presidencial. En contexto: Denuncian presiones en el Sena para marchas en Medellín: “Pregunta el jefe que si los aprendices quieren participar” Además de fuentes al interior de esa entidad, otros líderes políticos locales, como el concejal de Medellín, Alejandro De Bedout, hicieron públicos videos y volantes con contenido político que están siendo repartidos en los pasillos de esa institución. “Lo que está ocurriendo en el Sena Medellín, sede Minorista, es gravísimo. Nos denuncian algunos estudiantes e instructores que el sindicato estaría sacando estudiantes de clases para llevarlos a auditorios donde se estaría haciendo proselitismo político disfrazado de actividad institucional e induciendo el voto a favor de Iván Cepeda”, expresó el cabildante.

En varios videos compartidos por el concejal se aprecia a voceros del sindicato del Sena empleando los auditorios de la entidad para referirse a la situación política del país y hablando sobre la importancia de defender la continuidad del gobierno del presidente Gustavo Petro. Además de usar los espacios de la entidad, en los videos se ve a aprendices recibiendo panfletos y prestando atención a una presentación en la que un líder sindical cuestiona los programas de gobierno de otros candidatos. Le puede interesar: Procuraduría suspendió contratos de vigilancia por $192.419 millones en el Sena: esto respondieron desde la entidad “Saludamos a los aprendices y las aprendices que están ingresando. Les estamos compartiendo un recurso pedagógico que se llama Carta al aprendiz. También tenemos Carta para el trabajador, dirigida a los compañeros vinculados o los contratistas que prestan sus servicios en esta entidad”, agrega el vocero, planteando que en caso de no continuar el gobierno del presidente Gustavo Petro se despedirían cerca de 700.000 empleados públicos y 14.000 contratistas. Además de esos eventos, De Bedout publicó fotografías de volantes que están siendo repartidos en esa entidad, en los que se asegura a los aprendices, docentes y contratistas que, en caso de no quedar el candidato de gobierno, se reducirían garantías en los contratos de aprendizaje, se eliminarían 4.000 cargos de carrera administrativa y se reducirían 14.000 contratos de prestación de servicios.

Fuentes al interior de esa entidad consultadas por este diario precisaron que la organización que estaría liderando el grueso de esa labor proselitista es Sindesena, desde donde incluso se realizan conversatorios con líderes de la campaña de Cepeda en el país y en el departamento. Pese a que la mayor parte de esas actividades se han presentado públicamente como voluntarias, para muchos contratistas al interior de la entidad, las constantes indicaciones a movilizarse políticamente y direccionar su voto en favor del candidato de gobierno son vistas como una presión indebida. Siga leyendo: El Sena, la entidad que más contratos firmó previo a la Ley de Garantías: suman $1,7 billones En abril pasado, la regional del Sena en Antioquia ya se había visto envuelta en otra polémica cuando se conoció que profesores de esa institución en la sede de La Salada, en Caldas, estaban siendo presionados para consultarles a sus alumnos si querían participar de las marchas del 1 de mayo en Medellín, encabezadas por el presidente Gustavo Petro. “Equipo, buenos días, pregunta el jefe que si los aprendices quieren participar de la actividad del viernes 1 de mayo que se va a desarrollar en Medellín, se tiene dispuesto o propuesto programar transporte en caso de que se requiera”, se escuchaba en un audio decir a un hombre, quien, según las fuentes consultadas, se trata de un coordinador académico, identificado como Andrés Ruiz Márquez.

“Entonces les pido el favor de consultar con los aprendices si quieren participar de la actividad que hay el 1 de mayo y si será necesario programar el transporte. Obviamente depende mucho de las ubicaciones de los aprendices, porque muchos de ellos están en el área metropolitana de Medellín, pero la idea es que les compartamos la información. Esto se los comparto de parte del subdirector”, agregaba el coordinador en el audio. A juicio del concejal De Bedout, los eventos realizados en el Sena darían cuenta de una utilización de recursos públicos para favorecer a un candidato, por lo que pidió a los organismos de control revisar la situación. “Es evidente que estamos ante una utilización indebida de una entidad pública y de recursos del Estado para intervenir en un proceso electoral. El Sena es para formar colombianos, no para hacer campaña política. Exigimos explicaciones inmediatas de las directivas, de los organismos de control y garantías para que ningún estudiante o contratista sea presionado por razones políticas”, agregó. A raíz de la controversia que suscitaron las denuncias, el Sena emitió este viernes un comunicado a la opinión pública en el que se refirió a lo ocurrido y señaló que dichas actividades no serían promovidas por la institución. Conozca: Procuraduría abrió investigación a siete embajadores del Gobierno Petro por presunta participación en política “Los hechos a los que hacen referencia las denuncias corresponden a actividades promovidas por organizaciones sindicales que tienen presencia en la Entidad y que actúan de manera autónoma e independiente en el marco de las garantías constitucionales y legales que amparan el ejercicio de la actividad sindical. En consecuencia, las opiniones, expresiones, mensajes o posiciones que puedan ser emitidas durante espacios organizados por dichas organizaciones no representan la postura institucional del Sena ni comprometen a sus directivas a nivel regional o nacional”, expresó la entidad. El Sena sostuvo además no haber dado instrucciones internas orientadas a inducir el voto de los estudiantes y agregó que abrirá una investigación para verificar la situación. “Frente a las afirmaciones relacionadas con presuntas presiones a personal de la entidad para aportar recursos económicos o apoyar actividades políticas, la Regional Antioquia manifiesta que desconoce la ocurrencia de estos hechos y rechaza categóricamente cualquier conducta de esta naturaleza. De igual manera, adelantará las verificaciones correspondientes para establecer si existe alguna situación que deba ser objeto de revisión institucional”, agregó la entidad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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