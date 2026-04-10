Denuncian que parranda vallenata en la cárcel de Itagüí era para celebrar posible libertad de alias Lindolfo

En medio del revuelo por la rumba vallenata que protagonizó el reconocido artista Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí con algunos de los principales capos de las bandas delincuenciales como espectadores, salió a flote una nueva versión que apuntaría a que la fiesta obedeció a una celebración por la posible liberación de un cabecilla. Los hechos, que se registraron el pasado miércoles 8 de abril y por los que se investiga a varios funcionarios del Inpec, desataron una encendida polémica contra el Gobierno Nacional y su política actual de Paz Total, quien se vio obligado a suspender los diálogos en la mesa de paz urbana con los cabecillas mientras se aclaran los hechos. Lea más: Procuraduría abre investigación por supuesto ingreso irregular de Nelson Velásquez a rumba de cabecillas en la cárcel de Itagüí De acuerdo con información expuesta por la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, para la parranda se habrían destinado cerca de $500 millones: $150 millones para el espectáculo musical y lo restante para comida, licor y hasta servicio de catering.

La cabildante sostuvo que el parrandón vallenato se habría hecho para celebrar la posible libertad de Sebastián Murillo, conocido con el alias de Lindolfo. “Él está solicitando la libertad por cumplimiento de pena de las tres quintas partes que le impusieron de 17 años por un homicidio. Esto, a razón de una reforma con la que es posible que alguien pida redención de condena por tres días de trabajo por dos de pena, y en ese orden de ideas Lindolfo alega que la presencia que ha hecho en la mesa de los diálogos socio jurídicos se le debe conmutar como trabajo”, dijo Carrasquilla. Aún se investiga quién fue el que dio el “sí” para la contratación de los artistas y puso la plata en mano para el polémico evento en la cárcel de Itagüí. Por el momento las autoridades no han revelado mayor información.

Reacciones de los concejales

Carrasquilla ha sido una de las concejalas de Medellín más enfáticas en sus reclamos respecto a lo acontecido en la cárcel de Itagüí. Dice, incluso, que este no sería el primer evento de ese tipo que se realiza en dicho centro penitenciario, y que desde hace meses viene denunciando encuentros similares. “Esos 60 cabecillas que trajo Isabel Zuleta a la cárcel de máxima seguridad para los diálogos socio jurídicos se creen los reyes, creen que no están en una cárcel de máxima seguridad sino en un hotel 5 estrellas, ¿y por qué? Pues el Gobierno Nacional les ha dado todas las prerrogativas bajo un diálogo que va a pacificar a la ciudad de Medellín”. Por su parte, Andrés Tobón, concejal de Medellín por el partido Creemos, dijo que esta fiesta es “la cereza del pastel” de un gobierno que no le ha puesto mano dura a los criminales, y por el contrario, da todas las vías posibles para que sigan a sus anchas. “Ya radicamos ante la Fiscalía General de la Nación una solicitud para que de manera inmediata se levante la suspensión de órdenes de captura y de procesos judiciales en contra de los cabecillas que se encuentran en libertad y que hacen parte de la mesa, en la cual ya se detuvieron los diálogos”, dijo Tobón.

“Un resort del crimen”