Dragoneante del Inpec denunció atentado en su contra por señalamientos de filtrar información del “tarimazo”

Según relató, cuando iba a bordo de su motocicleta, unos hombres armados la tumbaron del vehículo y posteriormente le apuntaron con armas de fuego y la comenzaron a intimidar, aunque no le dispararon. Producto de la caída sufrió lesiones en sus piernas y manos, aunque por ello no tuvo que ser remitida a un centro asistencial.

“Me tumbaron de la moto. Se bajó uno de buzo blanco y se cayó cuando me estaba apuntando. Los otros dos cuadraron la moto adelante y la mía me cayó encima de la pierna izquierda. Me apuntaron con armas; yo sentí que me iban a matar”, relató la víctima, identificada como Arnubia Gutiérrez Quintero.

Según su denuncia, si bien no le dispararon, en el piso la comenzaron a golpear y a insultar. “Recibí un golpe durísimo que me desestabilizó de una y me empujaron, fuera del golpe me empujaron, y la moto me cayó encima, yo no podía mover las piernas. Cuando ellos me apuntaban en la cabeza, uno de ellos me alcanzó a decir que era una sapa, y el otro me decía con palabras soeces”, agregó en su denuncia.

Las intimidaciones comenzaron justo después del acto en el que nueve de los integrantes de esta mesa de paz subieron a una tarima en La Alpujarra junto con el presidente Gustavo Petro, cuando se filtraron las cartas en las que la senadora Isabel Cristina Zuleta, como vocera del Gobierno en esta negociación, había solicitado el permiso, sin sustentos jurídicos, para que estas personas salieran de prisión.

Días después, según sus denuncias, Elder Zapata Rivera, alias Grande Pa, La Garra o Fidel, quien se encuentra en prisión por delitos cometidos a nombre de la banda Altos de Aranjuez, la habría interceptado dentro del penal para reclamarle por los documentos filtrados y la problemática que se habría generado en torno a esta situación.

“Yo paso por el casino y él me alcanza hasta allá, alias Grande Pa, y me dice: ‘Seguiste mandando la información a Claudia Carrasquilla’. Yo le contesté groseramente, yo le dije, déjeme la vida en paz, yo no tengo nada que ver con eso”, señaló la denunciante, de 30 años, quien luego de la agresión recibió 15 días de incapacidad por parte de Medicina Legal.

Pero las amenazas no habrían acabado ahí. Posteriormente, Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya o El Peluco, también le habría lanzado intimidaciones similares, expresándole que no continuara filtrando información a políticos y que pidiera traslado de centro penal.