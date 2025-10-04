¡Camaleónico! Daniel Quintero admitió que votó “2 veces por Uribe para que le diera duro a la guerrilla” y ahora apoya al Pacto Histórico

Cuando Daniel Quintero se posesionó como alcalde de Medellín en 2020, lo hizo vendiéndose como un candidato “independiente”; incluso bautizó así a su movimiento político. Sin embargo, pronto dejó en evidencia su viraje hacia la izquierda, especialmente con la llegada de Gustavo Petro al poder.
Lo cierto es que el hoy precandidato presidencial ha pasado de un partido a otro sin reparos, exhibiendo un doble discurso y un comportamiento abiertamente camaleónico, dispuesto a lo que sea con tal de escalar en la política.
