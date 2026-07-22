Simón Molina, vicepresidente de la Cámara de Representantes, radica citación a debate de control político contra Quintero

Apenas un día después de ser elegido por unanimidad como primer vicepresidente de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2027, el congresista antioqueño Simón Molina anunció una de sus primeras acciones de control político: citará al actual superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, para que responda ante el Congreso por lo que calificó como la “grave crisis” del sistema de salud colombiano.
Molina fue concejal de Medellín durante el mismo periodo de la alcaldía de Quintero. En este tiempo, Molina fue uno de sus principales opositores. Asegura que ahora trasladará ese ejercicio de control político al Congreso.
“Durante años enfrenté la corrupción de Daniel Quintero desde el Concejo de Medellín. No guardé silencio entonces, y tampoco lo haré ahora”, afirmó el congresista.
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En un video publicado en sus redes sociales, el representante sostuvo que uno de los mayores problemas heredados del gobierno de Gustavo Petro es el deterioro del sistema de salud y aseguró que Quintero, quien empezó formalmente como superintendente de salud en abril de este 2026, deberá explicar las decisiones adoptadas desde dicha entidad.
“He radicado ante la Cámara de Representantes una citación de control político a Daniel Quintero, superintendente de Salud (...). Daniel Quintero tendrá que responder ante el Congreso”, manifestó Molina.