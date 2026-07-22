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¿Sueña con una fiesta de 15 años? En San Luis, Antioquia, regalarán cinco celebraciones completas

La iniciativa, liderada por el canal San Luis TV y varias empresas del municipio, busca cumplir el sueño de cinco adolescentes de escasos recursos. Las ganadoras recibirán desde el vestido y el anillo hasta la fiesta, la decoración y la sesión de fotos.

  • Las interesadas tendrán plazo para cumplir todos los requisitos de la convocatoria hasta el próximo 1 de agosto de 2026 a las 7:00 de la noche. Imágenes tomadas de video en redes sociales del canal San Luis TV.
    Las interesadas tendrán plazo para cumplir todos los requisitos de la convocatoria hasta el próximo 1 de agosto de 2026 a las 7:00 de la noche. Imágenes tomadas de video en redes sociales del canal San Luis TV.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Para muchas familias, organizar una fiesta de 15 años representa un gasto imposible de asumir. Pensando precisamente en esas jóvenes que anhelan celebrar esta fecha, pero cuyas condiciones económicas no les permiten hacerlo, nació “Somos Poderosas – Quinceañeras 2026”, una iniciativa que premiará a cinco adolescentes del municipio de San Luis, en el Oriente antioqueño, con una celebración gratuita.

La convocatoria es impulsada por San Luis TV en alianza con varios emprendimientos y empresas locales que decidieron unirse para hacer realidad el sueño de cinco quinceañeras sanluisanas.

La idea no solo busca entregar una fiesta, sino también reconocer historias de esfuerzo, resiliencia y superación de jóvenes que, por diferentes circunstancias, nunca han tenido la posibilidad de imaginar una celebración de este tipo.

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Las organizadoras explicaron que podrán participar las adolescentes que tengan 15 años o que los cumplan entre los meses de mayo y octubre de 2026, siempre que residan en el municipio de San Luis, tanto en la zona urbana como rural, y pertenezcan a familias de escasos recursos económicos.

Como parte del proceso de selección, cada aspirante deberá grabar un video de máximo un minuto en el que cuente quién es, dónde vive y por qué desea convertirse en una de las cinco ganadoras. Además, deberá explicar por qué considera que su familia merece este apoyo y qué significado tendría para ella vivir la experiencia de celebrar sus 15 años.

El video deberá publicarse en Facebook o Instagram, etiquetando a Somos Poderosas, y, además, cada participante deberá mencionar a otra quinceañera del municipio que considere merecedora de esta oportunidad para que también pueda postularse. La convocatoria también invita a compartir la publicación y motivar a familiares y amigos a apoyar el video.

Una celebración ‘por lo alto’

Las cinco jóvenes seleccionadas recibirán una fiesta integral sin ningún costo para sus familias.

El premio incluye el anillo de quince años, el vestido, la misa, una recepción con chambelanes, servicios de peinado, maquillaje, uñas y limpieza facial, además de una sesión fotográfica profesional para conservar el recuerdo de la celebración.

A esto se suma la realización de una fiesta con artistas invitados, la alimentación para el evento y toda la decoración, lo que permitirá que las ganadoras disfruten de una celebración completa sin que sus familias tengan que asumir los costos que normalmente implica este tipo de eventos.

La iniciativa busca que las adolescentes vivan una experiencia similar a la de cualquier fiesta tradicional de 15 años, independientemente de sus condiciones económicas.

Plazo límite para participar

Las interesadas tendrán plazo para cumplir todos los requisitos de la convocatoria hasta el próximo 1 de agosto de 2026 a las 7:00 de la noche.

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Una vez cierre la etapa de postulaciones, los organizadores darán a conocer el proceso mediante el cual serán elegidas las cinco beneficiarias, quienes posteriormente iniciarán los preparativos para la celebración.

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Con esta iniciativa, San Luis TV y las empresas aliadas esperan convertir una fecha que para muchas familias resulta inalcanzable en un recuerdo inolvidable para cinco adolescentes del municipio, al tiempo que promueven la solidaridad y el trabajo conjunto entre el sector privado y la comunidad.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria para las quinceañeras de San Luis?
Pueden participar las jóvenes que tengan 15 años o los cumplan entre mayo y octubre de 2026, residan en el municipio de San Luis (zona urbana o rural) y pertenezcan a familias de escasos recursos económicos.
¿Qué deben hacer las aspirantes para inscribirse?
Las participantes deben grabar un video de máximo un minuto en el que cuenten quiénes son, dónde viven, por qué desean ganar la convocatoria, por qué su familia merece este apoyo y qué significaría para ellas celebrar sus 15 años.
¿Dónde deben publicar el video las participantes?
El video debe publicarse en Facebook o Instagram, etiquetando a la cuenta de Somos Poderosas para que pueda ser tenido en cuenta dentro del proceso de selección.

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